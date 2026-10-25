Portarul belgian Thibaut Courtois (34 de ani) vrea să-și evalueze opțiunile înainte de Barcelona - Real Madrid, în ciuda faptului că „Los Blancos” i-au anunțat absența din cauza gripei.

Thibaut Courtois încă mai speră să joace în „El Clasico”

„El Clasico” nu este pierdut încă pentru Thibaut Courtois, după cum informează Marca. Real Madrid a anunțat duminică dimineață că portarul va fi exclus din lot din cauza gripei, dar belgianul vrea să continue să încerce până la final pentru a fi disponibil pentru derby-ul Spaniei.

„Vom vedea cum evoluează lucrurile în următoarele ore și dacă se simte mai bine. Dacă da, va zbura la Barcelona. Să vedem dacă își poate reveni complet și poate zbura”, au explicat surse de la Valdebebas pentru Marca.

Rezultatele raportului inițial al madrilenilor

Raportul medical al clubului „Los Blancos” indica absența goalkeeperului din „El Clasico”, dar posibilitatea ca belgianul să călătorească rămâne deschisă, dacă starea sa se va îmbunătăți în următoarele ore.

Courtois nu vrea să renunțe și este dispus să își forțeze limitele pentru a încerca să fie pregătit pentru un meci pe care nu vrea să-l rateze.