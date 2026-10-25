Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit culisele negocierilor cu Universitatea Craiova pentru schimbul dintre Aymen Boutoutaou și Steven Nsimba.

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În urmă cu câteva săptămâni, Gigi Becali era decis să renunțe deja la Aymen Boutoutaou, cumpărat de la Sochaux în vară, cu 1,3 milioane de euro. Francezul de origine algeriană a fost însă "salvat" de Laurențiu Reghecampf, care a insistat pentru păstrarea sa.

Gigi Becali: "Ne înțelesesem pentru schimbul Boutoutaou - Nsimba. Acum, normal că nu mai vreau"

Boutoutaou a fost omul meciului cu Rapid. Introdus la pauză, jucătorul de la FCSB a marcat două goluri și a contribuit la reușita lui Joao Paulo.

După meciul cu Rapid, Gigi Becali a fost întrebat dacă mai este interesat de un schimb între Boutoutaou și Nsimba. Patronul de la FCSB spune că "a lăsat moartă" afacerea, folosindu-se și de lipsa unui răspuns din partea fotbalistului de la Craiova.

"Acum, normal că nu mai vreau, dar e adevărat că noi am negociat și ne-am înțeles. Numai că eu am lăsat-o moartă. Reghe a vorbit cu fratele lui Nsimba și n-a dat niciun răspuns.

De ce am lăsat-o moartă? Trebuia să am cuvânt și față de Rotaru. Și îmi convenea situația pentru că el, fratele lui Nsimba, nu voia. Eu aveam o scuză ca să nu mai fac afacerea. Spuneam că nu vrea și nu pot să-l conving. Obligația era ca el să convingă, iar eu să conving.

Mie nu îmi convenea situația șă am lăsat-o moartă pentru că Reghe a zis că Boutoutaou e jucător de Champions League. Acum, să vedem ce o să fie", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Pe lângă schimbul de jucători, afacerea dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru ar fi presupus și ca FCSB să ofere o sumă consistentă de bani Universității Craiova, peste un milion de euro.

Ce a declarat Aymen Boutoutaou după FCSB - Rapid 4-1

Introdus la pauză și autor al două goluri, Aymen Boutoutaou spune că MM Stoica și Laurențiu Reghecampf au multă încredere în calitățile sale, iar acest lucru îl ajută enorm:

"Sunt bucuros că am câștigat al 3-lea meci la rând alături de FCSB. După cum se spune, derby-urile se joacă și se câștigă. Sunt foarte fericit pentru acest succes. Indiferent dacă joc titular sau intru în repriza a doua, eu trebuie să îmi fac datoria.

Staff-ul și antrenorul a avut încredere în mine. Îi mulțumesc și trebuie să fac totul pentru a ajuta echipa. Sunt bucuros!

Țin să le mulțumesc antrenorului și lui MM Stoica, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.

Au fost primele mele goluri în campionat și sper să continui tot așa. În fotbal există și critici. Ce a fost în trecut rămâne în trecut, iar eu mă focusez doar pe present", a transmis Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1.

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