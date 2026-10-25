Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

În urmă cu câteva săptămâni, Gigi Becali era decis să renunțe deja la Aymen Boutoutaou, cumpărat de la Sochaux în vară, cu 1,3 milioane de euro. Francezul de origine algeriană a fost însă "salvat" de Laurențiu Reghecampf, care a insistat pentru păstrarea sa.

Gigi Becali: "Ne înțelesesem pentru schimbul Boutoutaou - Nsimba. Acum, normal că nu mai vreau"

Boutoutaou a fost omul meciului cu Rapid. Introdus la pauză, jucătorul de la FCSB a marcat două goluri și a contribuit la reușita lui Joao Paulo.

După meciul cu Rapid, Gigi Becali a fost întrebat dacă mai este interesat de un schimb între Boutoutaou și Nsimba. Patronul de la FCSB spune că "a lăsat moartă" afacerea, folosindu-se și de lipsa unui răspuns din partea fotbalistului de la Craiova.

"Acum, normal că nu mai vreau, dar e adevărat că noi am negociat și ne-am înțeles. Numai că eu am lăsat-o moartă. Reghe a vorbit cu fratele lui Nsimba și n-a dat niciun răspuns.

De ce am lăsat-o moartă? Trebuia să am cuvânt și față de Rotaru. Și îmi convenea situația pentru că el, fratele lui Nsimba, nu voia. Eu aveam o scuză ca să nu mai fac afacerea. Spuneam că nu vrea și nu pot să-l conving. Obligația era ca el să convingă, iar eu să conving.

Mie nu îmi convenea situația șă am lăsat-o moartă pentru că Reghe a zis că Boutoutaou e jucător de Champions League. Acum, să vedem ce o să fie", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Pe lângă schimbul de jucători, afacerea dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru ar fi presupus și ca FCSB să ofere o sumă consistentă de bani Universității Craiova, peste un milion de euro.