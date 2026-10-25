Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor Superliga
Alexandru Hațieganu
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Laurențiu Reghecampf are parte de un început de mandat perfect la FCSB cu trei victorii din tot atâtea posibile: 1-0 acasă cu Oțelul Galați, 2-1 în deplasare cu FC Voluntari și 4-1 pe teren propriu cu Rapid.

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Din articol

Seria lui Reghecampf l-a făcut pe Gigi Becali, patronul echipei, să se decidă să nu intervină peste antrenorul său în privința alcătuirii primului 11.  

Gigi Becali, credit pentru Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid 4-1

De asemenea, Becali i-a comunicat lui Reghecampf că își dorește ca fotbaliștii săi să aibă posesia și să joace rapid dintr-o singură atingere. 

„Nu știu de echipa de start, din moment ce omul (n.r.- Laurențiu Reghecampf) a câștigat trei din trei meciuri, așa că nu am cum să mă bag peste el. 

Eu i-am zis lui Reghe că eu vreau posesie, eu știu că tu faci tari antrenamentele, dar, dacă jucătorii nu pasează dintr-o atingere, oprești antrenamentul”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport

Laurențiu Reghecampf

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Reghecampf, la al treilea mandat la FCSB

Pentru Laurențiu Reghecampf urmează deplasarea de pe terenul celor de la „U” Cluj (2 noiembrie).

Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. 

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

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