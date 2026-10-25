Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor

Seria lui Reghecampf l-a făcut pe Gigi Becali, patronul echipei, să se decidă să nu intervină peste antrenorul său în privința alcătuirii primului 11.

Gigi Becali, credit pentru Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid 4-1

De asemenea, Becali i-a comunicat lui Reghecampf că își dorește ca fotbaliștii săi să aibă posesia și să joace rapid dintr-o singură atingere.

„Nu știu de echipa de start, din moment ce omul (n.r.- Laurențiu Reghecampf) a câștigat trei din trei meciuri, așa că nu am cum să mă bag peste el.

Eu i-am zis lui Reghe că eu vreau posesie, eu știu că tu faci tari antrenamentele, dar, dacă jucătorii nu pasează dintr-o atingere, oprești antrenamentul”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.