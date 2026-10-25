Primul meci în Liga 1 al echipei de liceene a CSU ASE a însemnat și o victorie: 65-59 contra Coronei Brașov! În etapa a doua, formația pregătită de Marius Staicu și Alexandru Șerban a pierdut greu cu 60-71 la ACS Hoya KSE Târgu Secuiesc, care are în componență două jucătoare americane! În etapa a treia, într-un meci disputat miercuri, 21 octombrie, a venit și al doilea succes: 67-51 cu CS Rapid 2 București.

Majoritatea fetelor din lot sunt eleve la licee din București, iar trei dintre ele sunt încă la școala generală! Mai mult, Anastasia Tsilios are doar 13 ani și este elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”.

„Este o fată de excepție, joacă la mai multe categorii de vârstă și încercăm să o ajutăm să se dezvolte cât mai bine prin minutele pe care i le oferim”, o caracterizează antrenorul Marius Staicu.

Anastasia a marcat 7 puncte în meciul cu Târgu Secuiesc și 11 puncte cu Rapid 2!

„Leoaicele” de la CSU ASE

Cum a apărut acest proiect unic în baschetul românesc? Dezvăluie Staicu: „Eu am fost la Leii București, de unde m-am mutat împreună cu toate fetele la CSU ASE, care ne-a oferit șansa să participăm și în campionatul de senioare. Am început acest proiect împreună cu colegul meu Alexandru Șerban și cu Adrian Iacobini (n.r. - managerul clubului). La Leii București jucam doar în campionatul junioarelor, acum evoluăm și la junioare, și la senioare”.

L-am întrebat pe tehnician dacă nu i-a fost teamă să le trimită pe fete împotriva unor adversare mult mai experimentate. Acesta a fost categoric: „Nu, pentru că sunt fete de perspectivă, care muncesc foarte mult. În momentul în care simți că ai cu cine să lucrezi și că există un potențial foarte mare de dezvoltare, ai încredere și poți să riști. Pe de altă parte, cine nu riscă nu câștigă!”.

Staicu ne dezvăluie și care este scopul, obiectivul acestui proiect inedit: „Obiectivul principal este să dezvoltăm cât mai mult partea juvenilă, pentru că, din păcate, baschetul feminin încă nu se promovează atât de tare cât ar trebui. Și încercăm să creștem jucătoare românce. Menirea oricărui antrenor este să-și dezvolte junioarele să poată ajunge la senioare. Știm că în orice sport, din toată plaja de selecție pe care o ai de-a lungul unei generații, maxim 1-2% ajung să joace baschet de performanță, la nivel de lot național de senioare. Cu cât reușim să le luăm mai de mici, în momentul în care ajung la 18, 19, 20 de ani, când începe baschetul adevărat, ele vor fi pregătite să facă față la nivel înalt”.

Lotul echipei CSU ASE București care participă în Liga 1 România

Anastasia Tsilios – clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”

Diana Ilieș – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 195

Andreea Voina – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nicolae Labiș

Maria Ochea – clasa a IX-a, Colegiul Național „Matei Basarab”

Sofia Miu – clasa a IX-a, Colegiul Național „Matei Basarab”

Thea Boboc – clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Traian”

Eva Maria Fălcuță – clasa a IX-a, Liceul Teoretic German IDEES

Miruna Iosifescu – clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Andra Căpanu – clasa a X-a, Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”

Denisa Ana Bălă – clasa a X-a, Colegiul Național „Victor Babeș”

Miruna-Mihaela Mihalache – clasa a X-a, Colegiul Național „Ion Neculce”

Ana Niculescu – clasa a X-a, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”

Alexia Dumitrescu – clasa a XI-a, Colegiul Național „Școala Centrală”

Sara Elena Ghidiceanu – clasa a XI-a, Liceul Teoretic „C. A. Rosetti”

Antrenamente dis-de-dimineață și înainte de culcare!

Programul de pregătire și de jocuri este foarte solicitant. Unele fete învață dimineața, altele după-amiaza, așa că antrenamentul general e seara, de la ora 20:30. Sunt șapte-opt fete care vin la sală și dimineața, la 7:30, se duc apoi la școală și revin la antrenamentul de seară. Ana Niculescu, de exemplu, care a fost căpitanul naționalei U15 și care a reușit 28 de puncte și 8 recuperări la ultimulk meci, contra Rapid 2, se pregătește atât dimineața, cât și seara. Iar în weekend unele dintre ele joacă la trei sau chiar patru categorii de vârstă. „Încercăm să gestionăm efortul astfel încât să se poată dezvolta fără să ajungă la epuizare”, explică Marius Staicu.

În afară de Ana Niculescu, care este acum la U17, încă patru sportive dintre cele enumerate mai sus au ajuns la loturile naționale: Anastasia Tsilios la U14, Diana Ilieș la U15, Maria Ochea și Thea Boboc la U16.

Deși programul este foarte încărcat, fetele nu neglijează școala. Unele chiar sunt la licee bune din București și învață foarte bine. „Școala este întotdeauna pe primul plan. Căutăm un echilibru astfel încât baschetul să nu le afecteze educația”, ne asigură antrenorul.

Tinerele sportive nu au salarii, așa că motivația vine din altă parte, după cum ne spune Staicu: „Motivația lor este dorința de a crește, de a deveni mai bune. Am parte de niște fete care își doresc să se dezvolte cât mai mult”.

Antrenorul e și tată, și frate, și prieten

E greu să antrenezi, să disciplinezi și să convingi o gașcă de puștoaice să respecte un plan tactic, la o vârstă la care sângele fierbe în vene? „Pentru că sunt junioare, trebuie să fiu și tată, și frate, și prieten pentru ele. Eu am o vorbă: pe antrenor trebuie să-l iubești și să-l urăști în același timp. Un antrenor bun este cel care te ajută să te dezvolți. Ele sunt fetele mele și încerc să le ajut să se dezvolte cât mai armonios”, dezvăluie Staicu modul în care lucrează cu sportivele sale.

Tehnicianul încearcă să dezvolte și o relație de prietenie între componentele lotului, să le apropie, să meargă împreună la diverse acțiuni extrasportive: „Avem un grup foarte unit. Scopul nostru, pe lângă baschet, este ca peste ani, când una dintre ele se va mărita, măcar șase-șapte dintre actualele colege să fie prezente la nuntă! Pe lângă disciplină și fair-play, vreau să rămână prietene.

Prietenia ajută enorm într-o echipă, mai ales în momentele dificile. Trebuie să ai încredere în colega ta, să-ți poți pune sufletul și mintea în mâinile ei. La noi există această legătură. Fetele sunt foarte mult timp împreună, atât la antrenamente, cât și la meciuri. De exemplu, în ultimele zece zile am avut patru meciuri. O dată pe lună încercăm să ieșim împreună, pe categorii de vârstă. Mergem la film, la Laser Maxx. Ultima dată am fost la „Băieți de oraș”. Pentru deplasarea de la Iași am cumpărat deja bilete la film. Mergem și la meciuri importante de baschet feminin, pentru ca fetele să vadă ce înseamnă performanța la nivel înalt”.