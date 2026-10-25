Când e să se aleagă praful de un meci, se întâmplă fix ce a pățit echipa lui Cosmin Contra, în Qatar, sâmbătă seară!

Contra, stană de piatră! Prostia făcută de jucătorul său l-a lăsat fără reacție

Al-Arabi Doha a abordat partida din deplasare, cu Al-Wakra, aflată pe val. Pentru că avea șansa trecerii pe locul 2, în urma parcursului fără înfrângere din primele șase runde. Și, la cum au decurs primele 45 de minute, Contra își freca mâinile de bucurie pe margine. Pentru că Al-Arabi avea 2-0 pe tabelă, după reușitele semnate de Olunga, în minutele 38 și 45. La acest scor însă, s-a petrecut accidentarea horror a lui Marwan Sherif, care aproape că și-a fracturat gâtul. Iar acest incident a debusolat complet echipa lui Contra.

În repriza a doua, Al-Wakra a întors scorul, marcând de trei ori, în minutele 69, 83 și 88. Și, când Al-Arabi „alerga“ după golul egalizator, a venit încă un moment care a năucit echipa lui Contra. De această dată, de tot!

Columbianul Alexis Perez, gest prostesc și o eliminare meritată

După ce Al-Wakra a trecut în avantaj, arbitrul de rezervă a arătat 15 minute adiționale. Timp suficient pentru Al-Arabi de a înscrie golul de 3-3. Când elevii lui Contra atacau în valuri, o prostie a lui Perez le-a tăiat aripile.

În minutul 90+9, fundașul sud-american și-a pierdut calmul, când a văzut că un adversar îl împiedică să arunce autul repede. Și, într-un moment de rătăcire, Perez a dat cu mingea în fața fotbalistului de la Al-Wakrah care, firește, s-a prăbușit, precum un sac de cartofi. Cu precizarea că, într-adevăr, lovitura primită de jucătorul gazdelor a avut intensitate.

Într-o primă fază, arbitrul întâlnirii i-a arătat „galben“ lui Perez pentru gestul său prostesc. Imediat însă, a fost atenționat de colegii săi din camera VAR. După ce a revăzut reluarea fazei pe monitorul de pe margine, centralul a revenit asupra deciziei sale, a anulat „galbenul“ și l-a înlocuit cu „roșu“. Asta spre disperarea lui Contra, care a rămas perplex după ce a văzut ce a putut să facă elevul său.

Rămasă în zece oameni, Al-Arabi a fost învinsă, în premieră, în acest campionat, scor 2-3. Echipa lui Contra e pe locul 4, în Qatar Stars League, la cinci puncte de liderul Al-Rayyan.