Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

Mihai Stoica: "Acum a venit, de fapt, Boutoutaou la FCSB"

A fost meciul în care Aymen Boutoutaou a "explodat" la FCSB. Jucătorul propus de Mihai Stoica, în vară, intrase în dizgrația lui Gigi Becali, care părea hotărât să renunțe la francezul de origine algeriană, într-un schimb cu Steven Nsimba de la Universitatea Craiova.

La o zi după victoria cu Rapid, Mihai Stoica a dezvăluit discuția purtată cu agenul lui Aymen Boutoutaou, dar și ce a spus Denis Drăguș, aflat în tribună, când a văzut prestația fostului fotbalist de la Sochaux.

"Aveam două victorii la rând și toată lumea spunea că nu sunt concludente. Ideea era ca la meciul cu Rapid să arătăm cel mai bine și așa a fost. A început repriza a doua și am văzut că ratam foarte mult. Cumpăna a fost în minutul 66, când, la 1-1, au avut acel contraatac, dar Dawa a avut o intervenție magistrală. A urmat ratarea monumentală a lui Cisotti. Acolo trebuie să dai gol! După aceea a venit capodopera lui Boutoutaou. Acum a venit, de fapt, la FCSB! Acum s-a văzut Boutoutaou!

Am avut un schimb de mesaje cu agentul lui, cu colaboratorul meu din Franța care mi l-a propus. I-am spus: 'Le petit arrive' (n.r. – Micuțul a venit). Mi-e greu să spun cât de mult mă bucur pentru el.

E un băiat foarte sensibil. I-a fost greu să plece din Franța. Era casa lui acolo. Nu știa unde vine. A fost ajutat de toți colegii. A spus că se bucură că primește încredere.

Pentru mine, niciodată nu a jucat slab. El nu a jucat slab! Nu e Messi! El e mereu zâmbitor și a avut o perioadă în care zâmbetul îi dispăruse.

Parcă am trăit un vis. Îți spun un secret. La pauză, când am auzit că intră Boutoutaou, am spus că ori se rupe și își pierde capul, ori o ia și retează el niște capete.

Drăguș s-a întors la mine și mi-a spus: 'Are sabia lui Damocles'. A mai stat ce a mai stat Denis și mi-a zis: 'Îl iubesc rău!'. Mă bucur că a ieșit la rampă în cel mai important meci al nostru", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.