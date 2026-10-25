FC Barcelona ar putea reuşi jackpotul la derby-ul împotriva lui Real Madrid duminică, pe Spotify Camp Nou. În timp ce cele două rivale se pregătesc să se înfrunte într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale sezonului, clubul catalan speră să stabilească un nou record pentru veniturile din bilete la „El Clasico”.

Prețul biletelor la Barcelona - Real Madrid

Potrivit publicației Sport, în momentul de față sunt foarte puţine locuri disponibile, în ciuda preţurilor foarte mari. În vânzare din 29 septembrie, cele mai ieftine bilete au costat iniţial între aproximativ 299 şi 640 de euro. Dar, cu o cerere mare, ultimele locuri standard încă disponibile costă acum între 1.249 şi 2.099 de euro, în funcţie de poziționarea lor pe stadion.

Pentru fanii care doresc să se bucure de o experienţă VIP, preţurile cresc vertiginos, cu oferte cuprinse între 2.400 şi 8.000 de euro. Sunt sume impresionante care i-ar putea permite Barcelonei să depăşească veniturile de 16,4 milioane de euro înregistrate în ultimul „El Clasico” jucat pe Camp Nou în luna mai.

Această confruntare anterioară, câştigată de FC Barcelona, le-a permis celor „blaugrana” să câştige titlul de campioană a Spaniei şi să stabilească un record istoric de încasări.

Cu 16,4 milioane de euro încasate, clubul depăşise cu mult cele 13,9 milioane generate în timpul „El Clasico” din sezonul precedent, de pe stadionul olimpic din Montjuic.

Motivele pentru care prețurile sunt ridicate

De data aceasta, mai multe elemente explică entuziasmul din jurul întâlnirii, începând cu revenirea lui Jose Mourinho în Camp Nou pe banca lui Real Madrid.

Începutul bun de sezon pentru oamenii lui Hansi Flick şi rivalitatea dintre cele două echipe contribuie, de asemenea, la creşterea cererii.

În ciuda unei capacităţi de primire încă limitate de lucrările de renovare a stadionului, managerii Barcelonei ar putea să înregistreze un nou record financiar.

Pentru moment, nicio estimare oficială nu a fost comunicată de club, dar ritmul vânzărilor sugerează o seară deosebit de profitabilă pentru catalani, susţine publicația Sport, citată de news.ro.