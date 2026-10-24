FCSB - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Derby cu record de asistență pe Arena Națională

FCSB - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Derby cu record de asistență pe Arena Națională Superliga
SPORT.RO
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Meciul dintre FCSB și Rapid este programat sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București, și ține capul de afiș al rundei cu numărul 13 din Superliga României.

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FCSB - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Derby pe Arena Națională

FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Laurenţiu Reghecampf, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că Rapid este favorită în derby-ul de sâmbătă, din etapa a 13-a a Superligii, având în vedere rezultatele din ultima perioadă şi locul ocupat în clasament, dar a precizat că miza şi încărcătura emoţională a unui asemenea meci pot face diferenţa.

"Eu nu îi contrazic pe cei care spun că Rapid este favorită, au dreptate în momentul de faţă, ei sunt favoriţi, ăsta este adevărul. Rezultatele le dau dreptate, sunt pe locul doi în clasament. În ultima perioadă, Rapidul are rezultate foarte bune. 

Dar un asemenea meci are o încărcătură foarte mare şi rezultatele anterioare nu mai contează. Sunt sigur că jucătorii mei înţeleg exact ce înseamnă meciul de mâine seară, sunt foarte multe ambiţii, foarte multe emoţii. Vom avea un stadion în spatele nostru, galeria ne susţine şi noi sperăm să le facem o bucurie foarte mare", a afirmat Reghecampf.

FCSB și Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Superliga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Roș-albaștrii au câștigat două dintre ultimele 10 dueluri directe din principala întrecere internă, interval în care giuleștenii s-au impus de trei ori, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Va fi a 15-a dispută dintre acestea pe actualul stadion ,,Arena Națională”, cei mai mulți spectatori (45.143 spectatori) înregistrându-se pe 20 aprilie 2024, FCSB - Rapid 2-2.

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