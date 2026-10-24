Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, pe Rapid Bucureşti, în etapa a 13-a din Superligă.

TAGS:
FCSBRapidSuperligaGigi Becali
Din articol

La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. Patronul roș-albaștrilor a avut trei remarcați: Aymen Boutoutaou, Ricardo Pădurariu și Karlo Muhar. 

Remarcații lui Gigi Becali după FCSB - Rapid 4-1

„Și Muhar pot să zic că a fost o excepție (n.r.- peste nivelul jocului echipei, care i-a plăcut), iar Pădurariu a făcut spectacol. Nu putem să spunem că e cel mai bun Pădurariu, pentru că Boutoutaou a dat golurile, dar cred că a fost al doilea cel mai bun.

Eu vreau de la Muhar mai mult, adică vreau jucătorul de la CFR, îl vreau mai rapid”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB - Rapid 4-1

  • Fcsb rapid bucuresti superliga superbet 21122025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Caseta derby-ului

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
  • Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
  • Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79' 
  • Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel

FCSB a învins Rapidul cu 4-1 şi a ajuns la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid e a doua, cu 27 de puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
Două eurogoluri au răsturnat tabela în FCSB - Rapid! Ce a urmat este incredibil
Două eurogoluri au răsturnat tabela în FCSB - Rapid! Ce a urmat este incredibil
S-a scris istorie în tribune la FCSB - Rapid! Un nou record de asistență în Superliga
S-a scris istorie în tribune la FCSB - Rapid! Un nou record de asistență în Superliga
Schimbarea care a răsturnat derby-ul FCSB - Rapid. Ce a făcut Reghecampf la pauză
Schimbarea care a răsturnat derby-ul FCSB - Rapid. Ce a făcut Reghecampf la pauză
ULTIMELE STIRI
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Lens - Paris FC 2-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 trece în avantaj
Lens - Paris FC 2-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 trece în avantaj
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
S-a scris istorie în tribune la FCSB - Rapid! Un nou record de asistență în Superliga
S-a scris istorie în tribune la FCSB - Rapid! Un nou record de asistență în Superliga
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!