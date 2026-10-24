Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. Patronul roș-albaștrilor a avut trei remarcați: Aymen Boutoutaou, Ricardo Pădurariu și Karlo Muhar.
Remarcații lui Gigi Becali după FCSB - Rapid 4-1
„Și Muhar pot să zic că a fost o excepție (n.r.- peste nivelul jocului echipei, care i-a plăcut), iar Pădurariu a făcut spectacol. Nu putem să spunem că e cel mai bun Pădurariu, pentru că Boutoutaou a dat golurile, dar cred că a fost al doilea cel mai bun.
Eu vreau de la Muhar mai mult, adică vreau jucătorul de la CFR, îl vreau mai rapid”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.
Caseta derby-ului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
- Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
- Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79'
- Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
- Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel
FCSB a învins Rapidul cu 4-1 şi a ajuns la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid e a doua, cu 27 de puncte.