Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale. Patronul roș-albaștrilor a avut trei remarcați: Aymen Boutoutaou, Ricardo Pădurariu și Karlo Muhar.

Remarcații lui Gigi Becali după FCSB - Rapid 4-1

„Și Muhar pot să zic că a fost o excepție (n.r.- peste nivelul jocului echipei, care i-a plăcut), iar Pădurariu a făcut spectacol. Nu putem să spunem că e cel mai bun Pădurariu, pentru că Boutoutaou a dat golurile, dar cred că a fost al doilea cel mai bun.

Eu vreau de la Muhar mai mult, adică vreau jucătorul de la CFR, îl vreau mai rapid”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.