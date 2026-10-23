Mijlocașul Fermin Lopez a acordat un interviu înaintea meciului și a lansat săgeți în direcția rivalilor conduși de Jose Mourinho. Jucătorul Barcelonei îi critică pe cei de la Real Madrid pentru că vorbesc prea mult despre arbitraj.

Fermin Lopez a ironizat-o pe Real Madrid înaintea meciului de duminică

În discuția cu cei de la RTVE, Fermin Lopez a transmis că discuțiile despre arbitraj au devenit obositoare pentru catalani:

"Discursul acesta devine puțin obositor. Noi nu intrăm în polemicile despre arbitraj. Facem lucrurile bine, câștigăm, jucăm bine și transmitem valorile pe care le reprezintă Barcelona. Trebuie să ne continuăm propriul drum. Dacă ei vor să continue cu acest discurs, uneori le este de folos pentru a muta atenția sau pentru a alimenta controversele. Noi nu intrăm în aceste discuții.

Nu contează cum ajunge fiecare echipă la acest meci. Suntem două echipe foarte bune și trebuie să ne concentrăm asupra propriului joc și să fim atenți la detalii. Sperăm să câștigăm.

Hansi Flick îmi oferă un rol important și multă încredere. Am revenit bine după accidentare și trebuie să continui să muncesc în acest fel pentru a ajuta echipa", a declarat Fermin Lopez, citat de Mundo Deportivo.

Real Madrid nu a mai câştigat pe terenul Barcelonei din 28 octombrie 2023. În acea partidă, disputată în cadrul etapei a unsprezecea a campionatului, madrilenii s-au impus cu 2-1, revenind după ce mijlocaşul german Ilkay Gundogan deschisese scorul, graţie unei duble a englezului Jude Bellingham