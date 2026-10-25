Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a „alergat“ practic spre aeroport, cum patronul FCSB-ului l-a contactat în Tunisia și i-a oferit șansa unei reveniri la clubul său, pentru un al treilea mandat.

A surprins graba cu care „Reghe“ a spus „Da!“ din mai multe motive. În primul rând, el preluase Esperance Tunis, în iunie. Vorbim despre o formație cu pretenții, atât pe plan local, cât și continental. Esperance e printre favoritele la titlu, în acest sezon, și își propune și câștigarea trofeului Champions League, în Africa. Iar cu Reghecampf pe bancă, perspectivele păreau a fi bune, în condițiile în care s-au obținut trei victorii, în primele patru meciuri.

În ciuda acestui tablou promițător, antrenorul român a lăsat Esperance, ca să preia o echipă aflată în mare suferință, în România. Dacă Reghecampf va reuși ce și-a propus, la FCSB, câștigarea titlului la pas, după cum a dezvăluit Gigi Becali, rămâne de văzut. Cert e că, plecând de la Esperance, el a dat cu piciorul la o șansă imensă. Confirmarea a venit acum.