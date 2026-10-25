Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa!

Șansa imensă ratată de Reghecampf: ar fi luat 6,000,000 de dolari, cea mai mare primă din cariera sa! Fotbal extern
Amir Kiarash
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O decizie luată fără să stea pe gânduri, la primul apel primit din partea lui Gigi Becali, se poate întoarce împotriva lui „Reghe“ din punct de vedere profesional.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a „alergat“ practic spre aeroport, cum patronul FCSB-ului l-a contactat în Tunisia și i-a oferit șansa unei reveniri la clubul său, pentru un al treilea mandat.

A surprins graba cu care „Reghe“ a spus „Da!“ din mai multe motive. În primul rând, el preluase Esperance Tunis, în iunie. Vorbim despre o formație cu pretenții, atât pe plan local, cât și continental. Esperance e printre favoritele la titlu, în acest sezon, și își propune și câștigarea trofeului Champions League, în Africa. Iar cu Reghecampf pe bancă, perspectivele păreau a fi bune, în condițiile în care s-au obținut trei victorii, în primele patru meciuri.

În ciuda acestui tablou promițător, antrenorul român a lăsat Esperance, ca să preia o echipă aflată în mare suferință, în România. Dacă Reghecampf va reuși ce și-a propus, la FCSB, câștigarea titlului la pas, după cum a dezvăluit Gigi Becali, rămâne de văzut. Cert e că, plecând de la Esperance, el a dat cu piciorul la o șansă imensă. Confirmarea a venit acum.

  • Laurentiu reghecampf 2026
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Reghecampf a pierdut șansa de a antrena în Champions League

Formația tunisiană l-a înlocuit pe „Reghe“ cu spaniolul Pablo Franco. Acesta a debutat cu o victorie în campionat, unde Esperance e pe 2, la cinci puncte de lider. Cu precizarea că fosta echipă a lui Reghecampf are și două restanțe.

Adevărata lovitură dată de tehnicianul iberic a venit însă, sâmbătă seară. Pentru că Esperance a trecut de play-off-ul Champions League, după dubla cu libienii de la Asswehly. După o înfrângere în tur, scor 0-1, Esperance a obținut o calificare dramatică, în faza grupelor, după returul de pe teren propriu. Gazdele au condus din minutul 8, însă n-au reușit să înscrie și golul calificării, de 2-0, în timpul regulamentar. De aceea, dubla Esperance – Asswehly a fost decisă după executarea loviturilor de departajare. Iar aici, câștig de cauză a avut Esperance: 3-1!

Așadar, dacă ar fi rămas la formația tunisiană, Laurențiu Reghecampf ar fi avut șansa de a antrena, în grupele Champions League, pentru al doilea sezon la rând. În campania precedentă, el s-a oprit, în sferturile acestei competiții, pe când era la Al-Hilal Omdurman (Sudan).

Și cum Esperance își propune câștigarea Champions League, în acest sezon, îndeplinirea acestui obiectiv l-ar fi umplut de bani pe „Reghe“. În Africa, echipa care cucerește cel mai important trofeu continental, la nivel de cluburi, încasează un premiu uriaș, în valoare de 6 milioane de dolari!

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