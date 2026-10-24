EXCLUSIV Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?” Superliga
Ovidiu Neacșu
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Laurențiu Reghecampf poate corecta o greșeală făcută de FCSB în acest start de sezon.

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FCSBSuperligaGigi Becalidenis dragusNana Falemi
Din articol

Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB pentru a revitaliza echipa, în urma unui start slab de sezon.

Roș-albaștrii se află pe poziția a șasea în Superliga cu 18 puncte în 12 etape și se situează la 11 puncte de liderul Dinamo.

Nana Falemi a identificat marea greșeală de la FCSB: „A fost forțat, da!”

Nana Falemi a vorbit, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre startul lui Denis Drăguș la FCSB, care a fost marcat de o accidentare suferită chiar înaintea meciurilor naționalei României.

Fostul jucător al Stelei este de părere că atacantul adus liber de contract de la Trabzonspor nu ar fi trebuit să intre în teren atât de repede, date fiind minutele puține pe care le-a jucat înaintea venirii sale la fosta campioană a României. 

(n.r. Crezi că a fost forțat Drăguș?) A fost forțat, da! Cred că l-au băgat titular mult prea repede, cu el trebuiau să aibă mai multă grijă. Copilul vrea să joace, își dorește, dar trebuie să aibă grijă cum îi acordă minute. 

Se știe că este fragil, a avut accidentări repetate, așa că ar trebui să îi dea timp și să nu îi grăbească revenirea, dacă sunt oameni care să-i gestioneze minutele, aceia sunt Tomi (n.r. Thomas Neubert) și Reghe. Altfel, Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”, a spus Nana Falemi, în exclusivitatea pentru Sport.ro.

  • Denis dragus fcsb 9
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Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională
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