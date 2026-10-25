de Dan Chilom

În acest weekend se va scrie încă o filă din romanul numit „El Clásico”. A 265-a confruntare oficială. Real Madrid are 105 victorii, în timp ce Barcelona are 103. S-au înregistrat și 56 de egaluri. În clasamentul din La Liga conduce Barcelona cu 27 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe locul 3, cu 21 de puncte.

Dacă până înaintea jocului cu PSG, pierdut cu 2-4, ne gândeam că formația lui Hansi Flick este de neoprit, iată că acum lucrurile stau un pic diferit, iar madrilenii pot profita de moralul ușor zdruncinat al catalanilor, mai ales că Real Madrid vine după un rezultat convingător împotriva lui Leipzig, la mijlocul săptămânii, în UEFA Champions League, scor 4-1.

Barcelona - Real Madrid | Echipe probabile

Barcelona (4-3-3): García - Espart, Cubarsí, Martin , Cancelo - Rodri , Pedri, Fermín - Yamal, , Raphinha, Gordon

Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Valverde, Konate, Hujisen, Cucurella , - Tchouaméni, Camavinga - Guler-Diomande - Bellingham- Mbappé

Antrenor: Jose Mourinho

Casele de pariuri ignoră vocile specialiștilor care spun că meciul va fi unul echilibrat și oferă următoarele cote:

Barcelona - 1,65

Egal - 5,30

Real Madrid - 4,15

Ambele marchează - 1,25

Barcelona marchează peste 1,5 goluri - 1,29

Real Madrid marchează peste 1,5 goluri - 1,80

Cei mai scumpi jucători de pe teren, conform site-urilor de specialitate, sunt Lamine Yamal de la Barcelona - 224 de milioane de euro, respectiv Kylian Mbappé de la Real Madrid - 218 milioane de euro.

Barcelona - Real Madrid

În ultimele 5 confruntări directe, Barcelona s-a impus în 4 dintre ele.

Pe 11 mai 2025 s-a jucat ultimul „El Clásico”, câștigat de Barcelona cu 4-3.

Real Madrid vine după 4 meciuri câștigate la rând în toate competițiile.

Hansi Flick nu se poate baza pe Jules Koundé, Dani Olmo și Eric García.

Carlo Ancelotti nu îl va putea folosi pe Vinícius Júnior, suspendat în urma unui cartonaș roșu.

Barcelona - Real Madrid

Real Madrid are 36 de titluri de campioană a Spaniei, în timp ce Barcelona are 28.

Ricardo de Burgos Bengoetxea va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,79 cartonașe galbene și 0,20 roșii.

Sugestia Sport.ro - Peste 3,5 goluri în meci