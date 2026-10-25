Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield

Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield Premier League
SPORT.RO
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Liverpool - Brighton, duel la vârf în Premier League, astăzi, de la ora 16:00. Meciul de pe Anfield va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.

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Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00

Liverpool a legat trei victorii consecutive în toate competițiile după remontada din Champions League contra lui Villarreal (4-3). Formația lui Andoni Iraola ocupă locul 5 în Premier League, cu 12 puncte în 7 etape.

De partea cealaltă, Brighton este revelația sezonului. "Pescărușii" au patru victorii la rând, ocupă locul 3, cu 16 puncte, și au un golaveraj impresionant: 23 de goluri marcate și doar 5 primite.

Andoni Iraola a recunoscut înaintea meciului că Liverpool va avea nevoie de cea mai bună versiune a sa pentru a răpune Brighton. "Cormoranii" nu îi vor avea la dispoziție pentru acest joc pe Dominik Szoboszlai și Victor Munoz.

"Trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru a învinge Brighton, pentru că acum au încredere. Szoboszlai va lipsi în acest weekend. Nu cred că este departe de revenire, dar încă nu s-a antrenat cu grupul. Munoz încă are dureri după meciul cu Brentford. Nu s-a antrenat, așa că nu știm dacă va putea juca duminică", a spus Iraola.

Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, a spus și el, la conferința de presă, la se așteaptă din partea lui Liverpool, pe Anfield.

"Știm la ce să ne așteptăm de la Liverpool: un presing foarte intens, deci un meci foarte intens. Cred că putem reuși. Este o ocazie excelentă să demonstrăm că merităm să fim exact acolo unde suntem acum.

Minteh și Wieffer se vor antrena sâmbătă cu echipa și apoi vom vedea dacă sunt disponibili sau nu", a spus și Hurzeler, la conferința de vineri.

Brighton vine după un meci jucat joi în Conference League. Echipa lui Hurzeler, mult schimbată față de versiunea din Premier League, a obținut doar o remiză în Cehia, pe terenul lui Jablonec, scor 0-0.

În ediția precedentă din Premier League, cele două și-au împărțit victoriile. Liverpool s-a impus pe Anfield cu 2-0, iar Brighton a câștigat acasă cu 2-1.

Clasamentul din Premier League

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