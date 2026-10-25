Farul - Oțelul Galați, de la 16:00, în etapa a 13-a din Superliga României

Meci extrem de interesant în această după-amiază, la Ovidiu.

Dobrogenii sunt neînvinși în ediția curentă pe teren propriu, în dreptul lor fiind consemnate acasă patru succese și o remiză. De partea cealaltă, gălățenii au luat doar două puncte din cele cinci deplasări din sezonul actual, potrivit site-ului LPF.

Cu cinci goluri marcate și trei pase decisive, Eduard Radaslavescu este fotbalistul autohton eligibil U21 cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 12 runde.

Farul - Oțelul Galați, LIVE de la 16:00

Nouă dintre cele 17 goluri încasate de Oțelul au fost primite din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.

Doar 114 faulturi a comis Farul în campionatul 2026-2027, cele mai puține dintre toate competitoarele.

De la revenirea gălățenilor pe prima scenă din 2023, Farul și Oțelul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din Superligă a avut loc pe 9 mai 2026, Oțelul - Farul 3-2 (marcatori: Conrado Holz, Paul Iacob, Denis Bordun / Denis Alibec, Victor Dican).

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău o va întâlni pe Oțelul pentru a 20-a oară în toate competițiile, palmaresul său cuprinzând șapte succese, șapte înfrângeri și cinci remize.