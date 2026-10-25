LIVE TEXT Farul - Oțelul Galați, de la 16:00, în etapa a 13-a din Superliga României
Farul - Oțelul Galați, în etapa a 13-a din Superliga României.
Meci extrem de interesant în această după-amiază, la Ovidiu.
Dobrogenii sunt neînvinși în ediția curentă pe teren propriu, în dreptul lor fiind consemnate acasă patru succese și o remiză. De partea cealaltă, gălățenii au luat doar două puncte din cele cinci deplasări din sezonul actual, potrivit site-ului LPF.
Cu cinci goluri marcate și trei pase decisive, Eduard Radaslavescu este fotbalistul autohton eligibil U21 cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 12 runde.
Farul - Oțelul Galați, LIVE de la 16:00
Nouă dintre cele 17 goluri încasate de Oțelul au fost primite din faze fixe, dintre care patru în urma unor cornere.
Doar 114 faulturi a comis Farul în campionatul 2026-2027, cele mai puține dintre toate competitoarele.
De la revenirea gălățenilor pe prima scenă din 2023, Farul și Oțelul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, fiecare și-a trecut în cont câte două victorii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.
Cea mai recentă dispută din Superligă a avut loc pe 9 mai 2026, Oțelul - Farul 3-2 (marcatori: Conrado Holz, Paul Iacob, Denis Bordun / Denis Alibec, Victor Dican).
Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău o va întâlni pe Oțelul pentru a 20-a oară în toate competițiile, palmaresul său cuprinzând șapte succese, șapte înfrângeri și cinci remize.
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