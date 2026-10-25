Armeanul Hamlet Manukian a cucerit medalia de aur în concursul de cal cu mânere din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam (Olanda).

Manukian s-a impus cu 15,300 de puncte în fața italianului Gabriele Targhetta (15,233 puncte) și a compatriotului său Mamikon Haciatrian (15,000 puncte), medaliați cu argint, respectiv bronz.

Campionul mondial de la individual compus, japonezul Diki Hashimoto, neobișnuit de nervos, a încheiat concursul pe poziția a opta, cu 13,466 puncte, scrie agerpres.

La paralele feminin, victoria a revenit algeriencei Kaylia Nemour, cu 15,333 puncte.

Ea le-a devansat pe germanca Helen Kevric (14,833 puncte) și pe americanca Skye Blakely (14,600 puncte).Acesta este al doilea titlu mondial la acest aparat cucerit de Nemour, după cel obținut în urmă cu 12 luni la Jakarta (Indonezia).