Inter - Fiorentina, LIVE TEXT de la 13:30, în Serie A. Chivu îl înfruntă pe Drăgușin

Inter vine după victoria contra lui Șahtior (1-0) care i-a adus o gură mare de oxigen în Liga Campionilor. Echipa lui Cristi Chivu era obligată să învingă pentru a rămâne cu șanse reale la accederea în fazele eliminatorii ale competiției continentale.

În Serie A, Inter este neînvinsă, are șase victorii și un egal, iar astăzi este obligată să învingă Fiorentina pentru a-și recăpăta primul loc. Lider este acum Lazio, cu 22 de puncte.

Cristi Chivu nu a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Fiorentina, însă a prefațat duelul după meciul cu Șahtior, din Champions League.

"Acum ne concentrăm pe Fiorentina. Meciul de duminică este la fel de important precum cel cu Șahtior. Aș vrea să păstrăm acest spirit. Nu vreau să jucăm în zece, Doamne ferește! Dar vreau acest spirit", a spus Cristi Chivu, referindu-se la eliminarea lui Bastoni din meciul de miercuri.

De partea cealaltă, Fiorentina ocupă locul 18, retrogradabil, cu doar 4 puncte în primele 7 etape. Formația viola vine după eșecurile cu Genoa (1-2) și Como (1-3).

Radu Drăgușin este anunțat titular în defensiva Fiorentinei pe "Giuseppe Meazza". De altfel, fundașul român a început din primul minut toate cele 9 meciuri din actuala stagiune, indiferent de competiție.

"Nimic nu este imposibil. Trebuie să facem meciul perfect. Creăm mult, dar trebuie să fim capabili să nu primim goluri. Aici trebuie să progresăm cel mai mult", a spus Paolo Vanoli, antrenorul Fiorentinei, înaintea meciului.

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