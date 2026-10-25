Veste dură chiar în ziua El Clasico: titularul ratează marele derby Barcelona - Real Madrid

Barcelona - Real Madrid | Thibaut Courtois ratează El Clasico
Cu doar câteva ore înaintea meciului de pe Camp Nou, Real Madrid a anunțat o absență de ultimă oră, care îi dă planurile peste cap lui Jose Mourinho.
"Courtois a devenit indisponibil în ultimul moment pentru meciul din această seară dintre Real Madrid și Barcelona, din La Liga, din cauza gripei. Ilya Voloshyn a fost convocat în lot în locul său", a transmis Real Madrid.
- Ilya Voloshyn are 19 ani, măsoară 2,02m și joacă la echipa de tineret a lui Real Madrid. Ucraineanul ar urma să fie rezerva lui Lunin în El Clasico
Real Madrid va fi astfel nevoită să abordeze El Clasico fără unul dintre cei mai importanți jucători. Courtois a fost titular în toate cele 12 meciuri ale formației blanco din acest sezon, iar în două dintre ele și-a păstrat poarta intactă.
Lunin, titular contra Barcelonei
În locul lui Courtois, poarta lui Real Madrid contra Barcelonei ar urma să fie apărată de Andriy Lunin (27 de ani). Ucraineanul nu a prins niciun minut în actuala stagiune.
Lunin a strâns până acum patru prezențe în El Clasico și are un bilanț favorabil - trei victorii contra Barcelonei și o singură înfrângere.
Catalanii au făcut legea împotriva madrilenilor în ultimii doi ani
În privința confruntărilor directe din ultimii doi ani, Barcelona a dominat-o fără drept de apel pe Real Madrid, pe care a învins-o de șase ori și în fața căreia a cedat o singură dată.
Un nou succes al catalanilor le-ar oferi un avans liniștitor de nouă puncte față de marii rivali după doar 10 etape. Madrilenii sunt obligați să nu piardă pe Camp Nou pentru a nu-și reduce semnificativ șansele la titlu după mai puțin de o treime din sezon.