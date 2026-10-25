Veste dură chiar în ziua El Clasico: titularul ratează marele derby Barcelona - Real Madrid

Barcelona - Real Madrid | Thibaut Courtois ratează El Clasico

Cu doar câteva ore înaintea meciului de pe Camp Nou, Real Madrid a anunțat o absență de ultimă oră, care îi dă planurile peste cap lui Jose Mourinho.

"Courtois a devenit indisponibil în ultimul moment pentru meciul din această seară dintre Real Madrid și Barcelona, din La Liga, din cauza gripei. Ilya Voloshyn a fost convocat în lot în locul său", a transmis Real Madrid.

Ilya Voloshyn are 19 ani, măsoară 2,02m și joacă la echipa de tineret a lui Real Madrid. Ucraineanul ar urma să fie rezerva lui Lunin în El Clasico

Real Madrid va fi astfel nevoită să abordeze El Clasico fără unul dintre cei mai importanți jucători. Courtois a fost titular în toate cele 12 meciuri ale formației blanco din acest sezon, iar în două dintre ele și-a păstrat poarta intactă.