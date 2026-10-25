Manchester United - Bournemouth, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii", obligați să spele rușinea din Champions League

Manchester United are cinci meciuri consecutive fără victorie în Premier League. "Diavolii" ocupă abia locul 15, cu 7 puncte strânse în cele 7 etape, și vin după eșecul drastic din Champions League contra lui Como (1-4).

Poziția lui Michael Carrick pare în pericol după startul foarte slab de sezon, însă Manchester United preferă să îi mai acorde credit actualului antrenor.

"Știm că putem fi mult mai buni decât am fost la mijlocul săptămânii contra lui Como. Avem un meci foarte greu împotriva lui Bournemouth, care e o echipă foarte bună. Vestiarul nostru nu este dezbinat, trebuie doar să revenim la ceea ce facem cel mai bine", a spus Carrick, înaintea meciului de azi cu Bournemouth.

Bournemouth, o altă echipă din Premier League care evoluează în cupele europene și vine după un răsunător 3-0 contra lui AC Milan în Europa League, nu stă la fel de bine în campionat. "Cireșele" sunt pe locul 17, cu 6 puncte, însă vin după un 3-0 contra lui Sunderland.

"Depinde de noi să mergem acolo concentrați, să ne facem jocul și să ne concentrăm asupra a ceea ce avem de făcut pe teren. Cei de la Manchester United vor fi furioși și vor juca intens, iar noi trebuie să facem față acestui lucru", a spus Marco Rose, antrenorul lui Bournemouth.