Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

Gigi Becali: "Cred că Garita l-a enervat pe Reghe. Etapa viitoare o să intre Stoian"

În ciuda victoriei entuziasmante, nu toți jucătorii de la FCSB s-au ridicat la cel mai înalt nivel. Spre exemplu, Arnold Garita a ratat câteva ocazii importante și a fost înlocuit încă din minutul 42 cu Alexandru Stoian.

Deși Laurențiu Reghecampf a susținut că l-a înlocuit pe Garita din cauza unei accidentări, Gigi Becali crede că motivul ar fi fost altul, iar evoluția modestă a camerunezului l-a împins pe tehnician să apeleze la această modificare chiar înainte de pauză.

La meciul cu U Cluj, din etapa viitoare, Gigi Becali anticipează că Alexandru Stoian va fi titularizat, în timp ce Denis Drăguș, revenit după accidentare, va apărea în partea secundă.

"Eu cred că Reghe s-a supărat și l-a schimbat (n.r - pe Arnold Garita) cu trei minute înainte de pauză. Eu nu fac așa ceva. Părerea mea e că l-a supărat Reghe. Eu cred că l-a enervat.

Nu mai e nevoie de Garita. O să intre Stoian. Drăguș va juca 30 de minute. Nu mai face Drăguș ce vrea el. Face doar ce spune doctorul. Dacă doctorul a spus 30 de minute, 30 de minute va juca!", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.