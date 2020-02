Quique Setien surprinde pe toata lumea! Declaratiile antrenorului dupa ce Barcelona a fost eliminata de Bilbao din Cupa Spaniei

Barcelona a pierdut in fata lui Bilbao cu 1-0 si a parasit Cupa Spaniei, in aceeasi seara in care si Real Madrid a fost eliminata de Real Sociedad.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Inaki Williams in minutul 90+3. Varful lui Bilbao a primit o centrare in interiorul careului si a stabilit scorul final cu o lovitura de cap.

Antrenorul Barcelonei s-a declarat foarte multumit la finalul jocului de prestatia echipei sale si spune ca sunt in directia cea buna. Patru victorii si 2 infrangeri are Setien pe banca Barcelonei si un golaveraj de 10 cu 5.

"Totul a decurs bine, cu exceptia rezultatului si a faptului ca am fost eliminati. Sunt multumit de cum am jucat, am dominat intreaga repriza secunda. Multi se vor uita la rezultat, dar e vorba de cum a fost obtinut. Suntem in directia cea buna", a spus Setien.

" I think we have made a step forward in many areas we need to improve.."

Quique Setién believes Barcelona are making progress after their defeat to Bilbao in the Copa Del Rey quarter-final match. pic.twitter.com/pILWeSemTp