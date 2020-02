Real Madrid si Barcelona intra in cursa pentru jucatorul dorit de United! Fotbalistul care e aproape de un transfer spectaculos

Gigantii din fotbalul european sunt gata sa ofere 70 de milioane de euro.

Jack Grealish, mijlocasul ofensiv al lui Aston Villa dorit de Manchester United a intrat si in vizorul gigantilor din La Liga. Real Madrid si Barcelona vor sa il aduca pe Grealish in vara.

United l-a vrut si pe James Maddison, insa fotbalistul e aproape de a-si prelungi contractul cu Leicester. Astfel, Grealish ramane tinta principala a lui Solskjaer.

Mijlocasul ar putea alege sa plece in Spania pentru a juca in Champions League, in situatia in care United nu incheie sezonul pe unul dintre cele 4 locuri care duc in cea mai importanta competitie a cluburilor europene. United se afla pe locul 7 in Premier League, la 6 puncte de ultima pozitie care duce in Champions League.

In acest sezon, Jack Grealish a jucat in 23 de meciuri din campionat, reusind 7 goluri si 5 pase decisive.