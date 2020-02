Barcelona s-a miscat RAPID si i-a gasit INLOCUITOR lui Ousmane Dembele! Cine vine pe Camp Nou

Ousmane Dembele s-a accidentat din nou si va lipsi pana la finalul sezonului.

Barcelona are deja inlocuitor pentru Ousmane Dembele, daca se vor intruni conditiile inlocuirii atacantului francez, ca accidentarea lui sa dureze mai mult de 5 luni.

Conform cotidianului SPORT, atacantul lui Getafe, Angel (32 ani), este tinta catalanilor pentru a-l inlocui pe Dembele. Acesta intruneste cerintele pe care clubul le cauta, joaca in La Liga (transferul poate fi facut doar intern), iar cifrele sale sunt avantajoase.

La 32 de ani, atacantul lui Getafe joaca atat ca varf de atac, cat si in benzi, a jucat in 27 de meciuri in acest sezon, in La Liga, Cupa Regelui si Europa League si a inscris 13 goluri.

Angel are contract pana in 2021, iar clauza de reziliere se ridica la 10 milioane de euro, suma care intra in parametrii financiari ai catalanilor. Atacantul a mai fost dorit in aceasta iarna de rivala Barcelonei, Espanyol, insa l-au adus intr-un final pe Raul de Tomas si au renuntat la el.