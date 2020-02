Il pierde Barcelona pe Messi? Probleme mari pentru catalani. Ce a patit argentinianul

Barcelona are probleme mari in ofensiva.

Dupa accidentarea lui Luis Suarez, care ar putea rata tot restul sezonului, Barcelona il poate pierde si pe Messi. Conform ESPN, Lionel Messi a jucat in ultimele saptamani cu o accidentare la coapsa. Argentinianul a lipsit si la inceptul acestui sezon din cauza problemelor medicale.

Quique Setien l-a pierdut si pe Dembele, care va fi absent de pe teren pana la vara din cauza unei accidentari la piciorul drept.

Din cauza situatiei medicale, catalanii au probleme serioase in compartimentul ofensiv. In lipsa celor 3 fotbalisti de clasa din atac, Barcelona s-ar putea baza pe Ansu Fati, care a impresionat in ultimul timp, Acesta are insa doar 17 ani si exista temeri ca ar putea claca in cazul unei presiuni accentuate intr-o perioada mai lunga de timp.

Antoine Griezmann are numai 7 goluri in 21 de meciuri in acest sezon de La Liga, iar Barcelona nu a reusit sa aduca un atacant in ianuarie, desi a negociat cu mai multi fotbalisti de top.

Catalanii se afla pe locul 2 in La Liga, la 3 puncte distanta de liderul Real Madrid.