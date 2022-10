Antrenorul care a înregistrat cea mai mare umilință din istoria Barcelonei, tranșant: „Nu vreau să vorbesc de Messi! Mi-ar fi plăcut să schimb anumite lucruri!” 

Fostul antrenor al Barcelonei era liber de contract din august 2020, după aventura de opt luni de la gruparea blaugrana, aventură pe care nu o va uita prea curând. Sub comanda lui Quique Setien, catalanii au înregistrat cea mai umilitoare înfrângere din istoria clubului, 2-8 cu Bayern Munchen în sferturile de finală UEFA Champions League.

Tehnicianul a vorbit recent despre plecarea de pe banca tehnică a Barcelonei, punctând că a primit mesaje de încurajare din partea câtorva jucători de-ai catalanilor.

Quique Setien, despre perioada petrecută la FC Barcelona

„Nu mi-a plăcut cum am plecat, dar nici nu am rămas traumatizat. Dar nici nu am avut vreo dezamăgire. Unii dintre jucătorii Barcelonei m-au felicitat când am semnat cu Villarreal”, a spus Quique Setien în interviu conform COPE.

Întrebat despre relația pe care a avut-o cu Leo Messi, despre care se știe că nu a fost cea mai bună, antrenorul a oferit un răspuns tranșant: „„Nu are rost să vorbesc de Messi. Toată lumea trebuie să rămână cu Messi care a fost o atracție permanentă timp de 14 ani și asta vreau să îmi amintesc de Messi. Nu pot spune dacă m-a dezamăgit. Sunt lucruri care îți plac și altele care nu îți plac și trebuie să mergi cu ele.

Dacă pe lângă asta îți dă și trei goluri în fiecare meci nu poți spune nimic. Întotdeauna există un jucător care e puțin mai mult și trebuie acceptat așa cum e””.

Quique Setien nu și-a încasat încă toții banii de la gruparea blaugrana

Tehnicianul lui Villarreal a dezvăluit că și-ar fi dorit să facă anumite schimbări în echipă, însă au existat impedimente în acest sens, mai ales în contextul în care toți antrenorii au fost „obligați” să se adapteze stilului echipei. Quique Setien a spus și că încă nu i-a fost achitat în totalitate contractul.

„Ajungi într-un loc nou care funcționează bine și e absurd să încerci să schimbi multe lucruri. Știi că și cei care au fost înainte nu au schimbat nimic, s-au adaptat și au reușit să câștige. Mi-ar fi plăcut să schimb anumite lucruri și este complicat. Când ajungi într-un loc în care de 14 ani câștigă totul...există niște obișnuințe pe care nu le-am trăit niciodată. Există lucruri pe care nu le poți schimba pentru că erau stabilite și nu e o situație facilă.

Dacă vezi că sunt lucruri pe care nu le poți schimba, e adevărat că trebuie să pleci, însă e o oportunitate pe care o primești în viață, de a antrena echipa pe care ai visat să o antrenezi. Să ajungi pe o poartă și să ieși pe alta...Au fost unele momente în care m-am gândit, însă depășești momentele astea. Îți rămâne gustul acela amar dar atât.

Este o experiență care s-a petrecut și din care mă voi alimenta. Sper să pot să corectez lucrurile pe care nu le-am făcut bine și cele care mi-au rămas”, a adăugat antrenorul.

Totodată, Quique Setien a dezvăluit că încă nu a încasat toți banii pe care catalanii trebuie să îi achite pentru contractul avut: „Se duce la bun sfârșit într-un mod religios. Le-am oferit trei ani pentru a mă plăti și fac asta”.