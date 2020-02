Dovada ca Barcelona este APROAPE sa il aduca pe Angel! Ultima declaratie a unui oficial al lui Getafe care APRINDE SPERANTELE fanilor catalani

FC Barcelona are nevoie urgenta de un atacant.

Dupa accidentarea lui Luis Suarez, catalanii sperau sa il recupereze pe Ousmane Dembele, accidentat in luna noiembrie. Francezul urma sa revina pe teren in februarie, in meciul din Champions League cu Napoli, insa s-a accidentat in timpul unui antrenament si va sta mai mult timp pe banca. Diagnosticul pus de doctori este ruptura de totala la tendonul bicepsului femural la coapsa dreapta.

Mundo Deportivo scria ieri ca in cazul in care poate transfera, Barcelona este interesata sa il aduca pe atacantul lui Getafe, Angel Rodriguez. Totul se poate realiza doar daca accientarea lui Dembele il va tine pe banca mai mult de 5 luni, in acest caz, catalanii pot face un transfer doar din La Liga.

Directorul sportiv al lui Getafe a confirmat ceea ce Mundo Deportivo a scris prin ultimele sale declaratii, acesta a lasat de inteles ca Angel ar putea pleca de la echipa.



"Pentru noi Angel ar fi o pierdere importanta, insa suntem pregatiti sa ne asumam aceasta situatie. Nu aveam vesti despre interesul Barcelonei pentru el.

Angel a avut oferte, i s-au oferit multi bani, mereu a refuzat si pentru asta ii multumesc. Insa, as intelege sa plece la un moment dat deoarece ar vrea sa castige mai multi bani", a declarat Angel Torres, directorul sportiv al lui Getafe.