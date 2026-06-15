FOTO ȘI VIDEO Dinamo a lansat noile echipamente pentru sezonul viitor

Dinamo a lansat noile echipamente pentru sezonul viitor Superliga
SPORT.RO
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Formația alb-roșie și-a prezentat astăzi echipamentele de joc pentru ediția 2026-2027. Fanii au reacționat imediat la vederea noii sigle imprimate pe piept.

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Din articol

Dinamo a publicat un videoclip și o serie de fotografii de prezentare cu cele trei rânduri de echipament pentru următorul campionat. Andrei Mărginean, Matteo Duțu și Ianis Tarbă au fost jucătorii aleși pentru a îmbrăca noile ținute. Primul tricou păstrează linia clasică, fiind predominant roșu cu mâneci albe, în timp ce varianta de deplasare este aproape complet albă, cu mici accente roșii. Pentru al treilea rând, clubul a optat pentru o nuanță de maro închis combinată cu negru.

Apariția noii sigle pe tricouri a împărțit opiniile susținătorilor pe internet, o parte dintre aceștia criticând dur abordarea grafică aleasă.

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Obiectiv îndrăzneț setat de conducere

Bucureștenii abordează noul sezon cu schimbări majore și pe banca tehnică. Noul antrenor principal este Nuno Campos, cel care i-a luat locul lui Zeljko Kopic, plecat alături de secundul Florentin Petre. Portughezul a terminat stagiunea precedentă pe locul 5 în Ungaria cu Zalaegerszeg, disputând și finala Cupei, pierdută contra celor de la Ferencvaros. Din staff-ul lui Campos vor face parte Goncalo Cruz și Joao Bagao ca secunzi, Brian Van der Steen ca preparator fizic, respectiv Filipe Peralta pentru pregătirea portarilor.

După un campionat 2025-2026 încheiat pe poziția a patra în play-off și o prezență în preliminariile Conference League ratată la baraj în fața celor de la FCSB (scor 1-2 după prelungiri), șefii clubului au stabilit noi priorități. De asemenea, în stagiunea precedentă din Cupa României, echipa a fost eliminată dramatic la loviturile de departajare de Universitatea Craiova, în semifinalee.

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