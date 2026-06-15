Dinamo a publicat un videoclip și o serie de fotografii de prezentare cu cele trei rânduri de echipament pentru următorul campionat. Andrei Mărginean, Matteo Duțu și Ianis Tarbă au fost jucătorii aleși pentru a îmbrăca noile ținute. Primul tricou păstrează linia clasică, fiind predominant roșu cu mâneci albe, în timp ce varianta de deplasare este aproape complet albă, cu mici accente roșii. Pentru al treilea rând, clubul a optat pentru o nuanță de maro închis combinată cu negru.

Apariția noii sigle pe tricouri a împărțit opiniile susținătorilor pe internet, o parte dintre aceștia criticând dur abordarea grafică aleasă.