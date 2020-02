Gluma zilei de astazi a fost facuta pe seama lui Lionel Messi.

Leo Messi ar putea ajunge la FCSB din vara! Fanii au facut o gluma pe pagina acestuia de Wikipedia si au adaugat la echipele pentru care a jucat in cariera echipa lui Gigi Becali.

Astfel, conform paginii oficiale a lui Messi de Wikipedia, argentinianul urmeaza sa ajunga in 2020 in Romania, mai ales ca are clauza in contract ca poate pleca in vara, liber de contract de la Barcelona.