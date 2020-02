Messi ar putea PLECA de la Barcelona! Presa din Italia detoneaza BOMBA anului 2020! Cinci cluburi au intrat in LUPTA pentru geniul catalanilor

Leo Messi ar putea sa plece de la Barcelona din vara.

Capitanul catalanilor ar putea parasi clubul care i-a fost casa in ultimii 19 ani. Gazzetta dello Sport a lansat bomba conform careia 5 cluburi se lupta pentru semnatura unuia dintre cei mai buni fotbalisti din istorie.

Conform sursei citate, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus si Inter Milano sunt interesate de Messi, care ar semna cu un nou club pentru un salariu cuprins intre 50 si 85 de milioane de euro pe an.

Totul vine in urma conflictului dintre Messi si directorul tehnic al Barcelonei, Eric Abidal, dupa ce francezul a declarat ca jucatorii nu erau multumiti de Valverde. Capitanul catalanilor a luat cuvantul si i-a cerut lui Abidal sa dea nume inainte sa faca acuzatii pe seama jucatorilor.

Presa din Anglia sustine ca principala favorita la semnatura lui Messi este chiar echipa antrenorului cu care argentinianul a scris istorie, Manchester City. Contractul starului argentinian expira in 2021, insa in el este stipulata o clauza care ii permite sa plece de pe Camp Nou in fiecare vara, liber de contract, daca asta isi doreste.