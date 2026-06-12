100.000.000€ pentru Michael Olise! Bayern a luat decizia pe loc

100.000.000€ pentru Michael Olise! Bayern a luat decizia pe loc Bundesliga
SPORT.RO
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Michael Olise (24 de ani) a avut parte de un sezon de senzație la Bayern Munchen.

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Din articol

Francezul a fost unul dintre golgheterii echipei în sezonul recent încheiat, dar și cel mai bun pasator al formației pregătite de Vincent Kompany, cu nu mai puțin de 24 de goluri și 31 de assist-uri în toate competițiile. 

PSG a pregătit oferta pentru Olise! Bayern nu vrea să-l vândă

Evoluțiile sale tot mai solide îl ”propulsează” în topul favoriților la Balonul de Aur și îl aduc, în același timp, în atenția tuturor cluburilor importante. PSG, campioana Europei, a vrut să dea o adevărată lovitură cu transferul său.

Echipa de pe Parc des Princes, câștigătoarea UEFA Champions League pentru a doua oară la rând, a pregătit o ofertă de 100 de milioane de euro pentru transferul internaționalului francez, scrie L'Equipe. Doar că Bayern este hotărâtă în ceea ce-l privește pe Olise.

Bavarezii vor refuza orice ofertă venită pe adresa clubului pentru internaționalul francez, iar în această perioadă se lucrează la un nou contract, valabil până în 2031.

Michael Olise este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la impresionanta sumă de 140 de milioane de euro.

  • 30.06.2029 este data la care îi expiră contractul lui Olise cu Bayern Munchen. 

Olise, un fotbalist de viitor pentru Bayern Munchen

Michael Olise a fost cumpărat de Bayern Munchen, în vara anului 2024, de la Crystal Palace în schimbul sumei de 53 de milioane de euro. 

În sezonul curent, a jucat pentru Bayern în 48 de meciuri oficiale, în care a marcat de 21 ori și a pasat decisiv în 30 de rânduri. 

  • 103 partide, 41 de goluri și 51 de pase decisive a strâns Michael Olise, în total, la Bayern Munchen. 
  • 15 selecții, 5 goluri și 3 pase decisive are pentru naționala Franței.  
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