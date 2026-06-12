100.000.000€ pentru Michael Olise! Bayern a luat decizia pe loc

Francezul a fost unul dintre golgheterii echipei în sezonul recent încheiat, dar și cel mai bun pasator al formației pregătite de Vincent Kompany, cu nu mai puțin de 24 de goluri și 31 de assist-uri în toate competițiile.

PSG a pregătit oferta pentru Olise! Bayern nu vrea să-l vândă

Evoluțiile sale tot mai solide îl ”propulsează” în topul favoriților la Balonul de Aur și îl aduc, în același timp, în atenția tuturor cluburilor importante. PSG, campioana Europei, a vrut să dea o adevărată lovitură cu transferul său.

Echipa de pe Parc des Princes, câștigătoarea UEFA Champions League pentru a doua oară la rând, a pregătit o ofertă de 100 de milioane de euro pentru transferul internaționalului francez, scrie L'Equipe. Doar că Bayern este hotărâtă în ceea ce-l privește pe Olise.

Bavarezii vor refuza orice ofertă venită pe adresa clubului pentru internaționalul francez, iar în această perioadă se lucrează la un nou contract, valabil până în 2031.