Probleme mari pentru jucatorii Barcelonei! Liga spaniola ii ancheteaza pe fotbalisti dupa petrecerea organizata de Messi 

Barcelona ar putea castiga un nou titlu in La Liga daca o invinge pe Atletico in etapa urmatoare.

Leo Messi (33 ani) si-a chemat coechipierii la el acasa dupa victoria cu Valencia, inainte de meciul cu Atletico Madrid, care ar putea fi decisiv in lupta la titlu, iar asta le-a adus probleme fotbalistilor.

Liga si Federatia din Spania au deschis anchete disciplinare impotriva jucatorilor, pe motiv ca ar fi incalcat protocolul Covid-19. Conform regulilor, sunt interzise intalnirile la care iau parte mai mult de sase persoane.

Conform ABC, Messi s-a ocupat in detaliu de petrecere, care a avut loc in aer liber, in curtea casei sale, iar jucatorii au fost asezati la mai multe mese, diferite. Insa, oficialii La Liga considera o incalcare a regulamentului.

Pe langa jucatorii primei echipe, au fost invitati si cativa dintre tinerii pe care Koeman i-a mai convocat de la a doua echipa, Inaki Pena, Arnau Tenas, Ilaix Moriba si Konrad de la Fuente.