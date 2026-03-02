Diogo Mendes, mijlocașul defensiv din Capul Verde semna cu Rapid în 2024, pe când Neil Lennon era antrenorul echipei din Giulești.

Victor Angelescu: ”Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal!”

Giuleștenii au plătit 200.000 de euro portughezilor de la Maritimo, însă Mendes nu a reușit să confirme la Rapid.

Fotbalistul ajuns la 28 de ani a bifat doar două partide în tricoul giuleștenilor, ambele în campionat, cu FC Buzău și cu Dinamo. De atunci, chinuit de accidentări, Diogo Mendes nu și-a mai făcut apariția nici măcar pe banca de rezerve. Încă de la primul meci în tricoul Rapidului, Mendes a acuzat dureri la gleznă. Ulterior, jucătorul nu s-a mai putut antrena și a aflat că are ruptură a ligamentelor, pentru care s-a operat abia în luna decembrie a anului 2024.

Contractul fotbalistului va expira la finalul acestui sezon și, întrebat despre viitorul lui Diogo Mendes, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid și, totodată, președintele clubului, a anunțat că este greu de crezut că acesta își va continua cariera de fotbalist.

”Nu știu să vă spun. Diogo Mendes își închide, este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul.

A avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Nu... nu știu să vă spun. Repet, nu poate să fie doar lipsă de motivație pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”, a spus Angelescu, potrivit GSP.