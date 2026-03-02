Pe stadionul „1 Mai”, giuleștenii au marcat prin Daniel Paraschiv (24) și Alex Dobre (67), în timp ce gazdele au egalat temporar prin Alexandru Albu (57).

La final, antrenorul Costel Gâlcă a recunoscut că echipa sa putea gestiona mai bine jocul, mai ales în repriza secundă.

„Am făcut un lucru bun, am marcat primii. Mă așteptam să ținem mai mult de minge în repriza a doua. Ne doream să avem mai multă posesie și să ajungem cu claritate la poartă, pentru că am avut spațiile necesare pentru al treilea gol. Finalul l-am trăit cu emoții”, a declarat Gâlcă.

Întrebat despre play-off, Costel Gâlcă a transmis un mesaj clar

Tehnicianul a vorbit și despre play-off, unde Rapid va intra de pe locul secund: „Sunt echipe cu jucători de experiență, echilibrate. De aceea au intrat în play-off. Este important ce facem noi, ce jucăm și ce rezultate obținem. Nu mă interesează celelalte echipe.”

După 29 de etape, Universitatea Craiova este lider, cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo București (52). În play-off au mai intrat Universitatea Cluj (51), CFR Cluj (50) și FC Argeș Pitești (49).