În cursul zilei de luni, veteranul argentinian în vârstă de 37 de ani, Oscar Trejo, a anunțat că o va părăsi pe Rayo Vallecano la finalul acestui sezon.

Oscar Trejo și-a anunțat plecarea de la Rayo Vallecano

Trejo este fotbalistul străin cu cele mai multe meciuri în tricoul lui Rayo Vallecano: 332 de meciuri, 45 de goluri și 26 de pase decisive. Argentinianul a început fotbalul la Boca Juniors, iar, în 2007, a făcut pasul în fotbalul european, la RCD Mallorca. A trecut mai apoi pe la echipe precum Elche, Gijon și Toulouse.

Trejo a evoluat pentru prima dată la Rayo Vallecano în sezonul 2010-2011, sub formă de împrumut de la Mallorca. În 2017, Oscar Trejo semna definitiv cu Rayo Vallecano liber de contract după despărțirea de Toulouse.

Trejo și-a anunțat plecarea prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

”Astăzi scriu din inimă, cu liniște și emoție. Pentru că a-mi lua rămas-bun de la Rayo Vallecano nu înseamnă doar închiderea unei etape oarecare, ci despărțirea de o parte foarte importantă din viața mea.

Am venit aici cu visuri și plec cu o familie, cu amintiri de neșters și cu o poveste pe care nu mi-aș fi imaginat vreodată că o pot trăi. În acest club am crescut ca fotbalist, dar mai ales ca om, ca soț și ca tată. Vallecas ne-a văzut râzând, suferind, sărbătorind și ridicându-ne din nou și din nou.

Am avut privilegiul de a trăi momente unice: câștigarea unui trofeu, atingerea unor semifinale de Cupa Regelui care vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră și obținerea a trei promovări care vorbesc despre spiritul neobosit al acestui club. Faptul că am devenit jucătorul străin cu cele mai multe meciuri disputate în acest tricou este o mândrie greu de descris în cuvinte.

Și, ca și cum fotbalul ar mai fi vrut să-mi ofere încă un dar, la 37 de ani am reușit să împlinesc un vis care părea imposibil: să joc în Europa, și nu cu orice echipă, ci cu clubul vieții mele. Este ceva ce nu voi uita niciodată și pe care îl voi purta cu mine pentru totdeauna.

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără familia mea. Mulțumesc partenerei mele de viață pentru că a mers alături de mine la fiecare pas, pentru că m-a susținut în tăcere și pentru că a crezut în mine chiar și atunci când eu aveam îndoieli. Iar celor patru copii ai mei, cea mai mare victorie a mea, vă mulțumesc din suflet. Ați crescut în aceste culori, mi-ați înțeles absențele, mi-ați sărbătorit bucuriile și mi-ați dat forța de a merge mai departe în fiecare zi. Tot ce am făcut pe teren a fost și pentru voi.

Mulțumesc colegilor, antrenorilor, staff-ului tehnic și tuturor celor care fac acest club mare din interior. Și mulțumesc, din inimă, suporterilor lui Rayo Vallecano. Sprijinul vostru, identitatea voastră și felul în care trăiți fotbalul fac din acest loc ceva de neînlocuit.

Plec împăcat, cu mândria că am dat totul și cu certitudinea că acest blazon va rămâne parte din viața mea și a familiei mele”, a fost mesajul lui Oscar Trejo.

La anunțul lui Oscar Trejo a reacționat și Andrei Rațiu: ”E păcat că nu am apucat să jucăm mai mult timp împreună aici. Rămân cu felul în care ai fost cu noi toți. Hai să ne bucurăm de ceea ce a mai rămas”.