Guardiola si-a definitivat lista cu mijlocasii pe care ii vrea! Un jucator de la Barcelona este dorit de spaniol

Unul dintre cei mai vechi fotbalisti ai lui City, Fernandinho, va pleca in vara, iar Pep ii cauta inlocuitor.

Aproape campioana in Premier League si cu un pas in finala Champions League, Manchester City se gandeste deja la sezonul urmator, mai ales din cauza faptului ca se va desparti de cativa jucatori importanti, precum Sergio Aguero sau Fernandinho.

Pep Guardiola a spus ca City cauta sa aduca inlocuitori, iar pentru ofensiva se vorbeste destul de mult despre Erling Haaland, atacantul lui Borussia Dortmund, dar si despre Harry Kane, care ar putea sa o paraseasca pe Tottenham, daca echipa nu reuseste sa prinda locurile de calificare in Champions League.

Totusi, pentru mijlocul terenului, spaniolul a facut o lista cu 3 fotbalisti pe care ii urmareste si asupra carora urmeaza sa se decida, anunta presa engleza. Primul dintre ei este Kalvin Phillips, mijlocasul de la Leeds United. Fotbalistul in varsta de 25 de ani ar fi principalul obiectiv al lui City pentru sezonul viitor. Este unul dintre cei mai buni mijlocasi defensivi ai sezonului si a debutat anul trecut si in nationala Angliei.

Al doilea pe lista lui Pep este Ismael Bennacer, un fotbalist al carui transfer poate fi facilitat de ratarea participarii in UEFA Champions League a lui AC Milan. Nu in ultimul rand, Miralem Pjanic ar fi a treia varianta pe care Guardiola o are in vedere, daca primele doua tinte nu vor fi atinse. Fotbalistul bosniac vrea sa plece de la Barcelona, iar dorinta sa ar fi sa ajunga in Premier League. Un posibil transfer la Manchester City i-ar putea revitaliza cariera lui Pjanic, care in acest an a intrat intr-un con de umbra.