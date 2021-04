EXCLUSIV | A studiat la FC Barcelona si stie ce poate sa manance Leo Messi: "Daca ar veni la cina, i-as gati sarmale de curcan sau mamaliga cu branza"

Nutritionista echipei nationale de rugby a studiat nutritia sportiva la Universitatea din Valencia si a urmat un curs de specializare la FC Barcelona.

"Nu stiu cu ce se mananca fotbalul, desi sunt fan si urmaresc meciurile la televizor, dar stiu ce mananca fotbalistii. Am facut acest curs de nutritie in sport la Barcelona, in 2018. Am fost pasionata de nutritia in sport, dupa ce am terminat facultatea, si am facut si un master in Spania, la Universitatea din Valencia. Ulterior, am vrut sa fac un pas mai departe, sa vad ce inseamna nutritia in sportul de inalta performanta, astfel am ajuns sa descopar Barca Universitas si sa fac acest curs de nutritie in sport la FC Barcelona.

Nu stiu cati absolventi sunt in Romania, nu as vrea sa spun ca sunt singura, am inteles ca acum mai este un roman inscris. Sper sa fie si mai multi, pentru ca e un curs pe care il putem accesa usor, necesita putin efort, dar informatiile sunt de nepretuit. Cursul este foarte practic, nu dureaza foarte mult, e un curs online.

Sunt patru module, care discuta atat nutritia, ce mananca un sportiv de performanta, mai ales un fotbalist, dar si hidratarea, compozitia corporala si cum influenteaza aceasta performanta sportiva, dar si suplimentele. Cursul a durat 4 luni de zile si, la sfarsitul lui, am fost la Barcelona, la Camp Nou, la o conferinta, pentru a interactiona cu profesionistii care au predat online. Am discutat cu angajati ai clubului si acolo am mancat din mainile bucatarului de la prima echipa a Barcelonei.

Meniul lor nu contine neaparat suplimente, ci alimente cu ingrediente care imbunatatesc performanta sportiva. De exemplu, cu colagen. Ei pot sa manance prajiturele cu colagen sau bomboane cu creatina. Sau o prajitura cu suc de cirese amare sau de visine. Acestea fiind foarte bune pentru recuperare, cu un potential antioxidant. Cei de la Barcelona se folosesc de anumite ingrediente pentru a le include in mod natural in alimentatie si in preparate. Nu vor sa le dea fotbalistilor doar pudre sau anumite capsule. Bucatarul are un rol si mai important decat un nutritionist, in cazul acesta.

Daca l-as avea invitat pe Messi la cina? I-as gati un preparat cu peste, cu ceva orez salbatic si niste legume la cuptor, ca sa fim ok. Din punctul meu de vedere, i-as gati si mamaliga cu branza, pentru ca mi se pare o mancare sanatoasa, buna pentru sportivi. O cina trebuie sa fie usoara si atunci i-as gati ceva usor. Sarmale si ciorba de burta? Poate il bate Real Madrid dupa aceea...

Ciorba de burta nu stiu, dar sarmalele pot fi sanatoase, daca sunt cu carne de curcan sau o carne de pui slaba, cu orez, poate punem chiar si orez integral, dar si legume. I-as da lui Messi sarmale de curcan. Sarmalele, problema lor vine din grasimea pe care o adaugam in bucataria romaneasca in exces, pentru ca baltesc, de obicei, in ulei. Vine de la carne mai grasa, de porc, un ciolan adaugat langa ele, cand fierb", a spus nutritionista pentru Sport.ro.

ESTE NUTRIONISTUL ECHIPEI NATIONALE DE RUGBY A ROMANIEI

In prezent, Nicoleta Tupita colaboreaza cu echipa nationala de rugby, este Nutrition Health and Wellness Manager la reprezentanta din Romania a celei mai mari companii de produse alimentare si bauturi din lume si are un cabinet privat in Bucuresti.

"Am fost apropiata de rugby, mai mult decat de fotbal. In Romania, constatam o deficienta cronica de specialisti in lumea sportului. Mi-ar placea sa am si experienta asta si sa dau acest trend in Romania, de a fi nutritionist la un club de fotbal. La echipele de fotbal, diferenta s-ar simti imediat, daca ar fi si un nutritionist acolo, care sa lucreze foarte aproape cu preparatorul fizic, cu antrenorul, dar si cu un psiholog. Cred ca e nevoie si de psiholog. Pe parcurs s-ar vedea beneficiile, fotbalistii s-ar putea apropia de potentialul lor sportiv maxim.

Din ce spune literatura de specialitate, nutritia este la acelasi nivel cu antrenamentul fizic si cu talentul. Nu ai putea sa sustii antrenamente intense si sa joci la cel mai inalt nivel, fara o nutritie adecvata. Printre materialele pe care le-am primit la curs si la conferinta era si un citat al lui Messi care spunea ca inalta performanta sportiva se bazeaza si pe nutritie si alimentatie, dincolo de talent si de efortul pe care il depun sportivii. Primul lucru pe care un sportiv trebuie sa il faca este sa aiba o alimentatie sanatoasa, echilibrata. Sa isi asigure necesarul caloric si toti nutrientii din alimente naturale, integrale, nu sa ne bazam pe suplimente, ca prima actiune.

Momentul din timpul zilei cand consumi anumiti nutrienti e poate chiar mai important decat cantitatea si calitatea dietei. O alimentatie sanatoasa pentru un sportiv presupune consumarea de cereale, mai ales cereale integrale, fructe, legume. Sportivii nu trebuie sa se fereasca de fructe si legume, pentru ca sunt slabe in calorii. Proteine de origine animala, dar vedem si cazuri de sportivi care pot face performanta cu proteine vegetale. Lactate, peste, care sunt o sursa de proteine si de Omega 3, un element foarte important pentru sportivi. La sporturile de echipa ar fi bine ca meniul sa fie personalizat pentru fiecare in parte, in functie de necesitati, nu sa se serveasca acelasi tip de mancare pentru toata lumea", a explicat Tupita.

SPORTIVII DIN ROMANIA, "SABOTATI" DE MANCAREA GUSTOASA, DAR NU FOARTE SANATOASA

Nutritionista crede ca mancarea traditionala romaneasca, care contine multa grasime, sare si zahar si care poate imbia cu gustul sau bun, poate reprezenta o capcana pentru sportivii de performanta. "Incerc sa fac si eu sport, imi place sa fac sport, dar fac sport de intretinere. Alerg, ma duc la sala, nu fac sport de performanta, nici nu am facut, din pacate, niciodata. Incerc sa urmez si eu recomandarile unei alimentatii echilibrate, altfel mi-ar fi greu sa vorbesc credibil despre ele si sa incurajez oamenii sa manance sanatos, cat timp eu nu fac acest lucru.

Suntem un popor care nu manca foarte sanatos, ci mai degraba gustos. Clar mancam gustos, dar a manca sanatos nu inseamna neaparat sa nu fie si gustos. Ar trebui sa ne obisnuim cu anumite gusturi. In Romania, suntem sclavii gustului, daca pot spune asa. Ne place sa mancam sarat, ne place mancarea bogata in grasimi, o carne mai grasa, dulciurile, zaharul... In rapoartele la nivel national in privinta alimentatiei, se pare ca incet-incet ne schimbam si noi obiceiurile, mai ales printre cei tineri. Incep sa fie mult mai atenti la ceea ce consuma si aceasta pandemie a accelerat schimbarea obiceiurilor spre mult mai sanatoase, chiar si in Romania.

E clar ca sportivii de performanta nu pot atinge un nivel inalt, daca consuma in exces mancaruri ca shaorma, mici, mezeluri sau pizza. Poate ca rugbistii sau halterofilii mai pot manca din cand in cand asa ceva, pentru ca consumul lor caloric e foarte mare. Dar fotbalistii, de exemplu, nu au nevoi calorice cu mult mai mari decat ale unei persoane obisnuite si ar trebui sa aleaga ingredientele de calitate, sanatoase", a declarat aceasta.