Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani” din Pisa, în etapa cu numărul 27 din primul eșalon al Italiei, Serie A.
La capătul celor 90 de minute, Bologna s-a impus cu 1-0 în deplasare și a înregistrat toate cele trei puncte.
Nota primită de Marius Marin după ce Pisa a pierdut acasă cu Bologna
După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe internaținoalul român Marius Marin cu 6,5 pentru evoluția sa din înfrângerea cu Bologna. Nota echipei sale a fost de 6,4.
Statistici Marius Marin
- Șuturi: 1
- Șuturi blocate: 1
- Șuturi din afara careului: 1
- Atingeri: 60
- Pase: 36/45
- Pase lungi: 6/6
- Centrări: 0/2
- Dueluri: 7
- Dueluri la nivelul gazonului :3/6
- Deposedări: 3/3
- Faulturi: 3
Pisa rămâne în subsolul clasamentului după eșec cu 15 puncte înregistrate după 27 de etape. O singură victorie are Pisa până acum, la care s-au adăugat 12 remize și 14 eșecuri.
Marius Marin se află la Pisa din 2019
Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Marius Marin se află la Pisa din vara lui 2019. Fotbalistul mai are contract cu echipa din Serie A până la finalul actualei stagiuni.
Marin a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Sassuolo, Catanzaro și ASU Poli.