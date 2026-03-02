Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani” din Pisa, în etapa cu numărul 27 din primul eșalon al Italiei, Serie A.

La capătul celor 90 de minute, Bologna s-a impus cu 1-0 în deplasare și a înregistrat toate cele trei puncte.

Nota primită de Marius Marin după ce Pisa a pierdut acasă cu Bologna

După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe internaținoalul român Marius Marin cu 6,5 pentru evoluția sa din înfrângerea cu Bologna. Nota echipei sale a fost de 6,4.

Statistici Marius Marin

Șuturi: 1

Șuturi blocate: 1

Șuturi din afara careului: 1

Atingeri: 60

Pase: 36/45

Pase lungi: 6/6

Centrări: 0/2

Dueluri: 7

Dueluri la nivelul gazonului :3/6

Deposedări: 3/3

Faulturi: 3

Pisa rămâne în subsolul clasamentului după eșec cu 15 puncte înregistrate după 27 de etape. O singură victorie are Pisa până acum, la care s-au adăugat 12 remize și 14 eșecuri.

Marius Marin se află la Pisa din 2019

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Marius Marin se află la Pisa din vara lui 2019. Fotbalistul mai are contract cu echipa din Serie A până la finalul actualei stagiuni.

Marin a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Sassuolo, Catanzaro și ASU Poli.