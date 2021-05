Laporta pregateste revenirea secolului la Barcelona! A facut primii pasi pentru transferul lui Neymar

Neymar a parasit-o pe Barcelona in vara lui 2017.

Plecat de la Barcelona in 2017, cand PSG i-a achitat clauza de 222 de milioane de euro, Neymar a fost aproape de a reveni in Spania in mai multe randuri, insa, fara succes, pana acum. Odata cu revenirea lui Joan Laporta la catalani, clubul spera ca va scapa de problemele manageriale si va fi din nou in lupta pentru Champions League, dupa ce in ultimii ani a dezamagit crunt in cea mai tare competitie inter-cluburi.

Conform Mundodeportivo, Laporta a avut primele contacte cu PSG, iar in ciuda faptului ca de la Paris au fost semnale negative in privinta vanzarii brazilianului, oficialii Barcelonei raman optimisti in ceea ce priveste o posibila tranzactie. In vara lui 2019, catalanii au fost aproape de a reusi readucerea lui Neymar, dupa ce se intelesesera cu PSG, pentru 130 de milioane de euro, plus doi jucatori la schimb, insa, in ultimul moment presedintele echipei din Paris, Nasser Al Khelaifi, a dat inapoi si transferul nu s-a mai facut.

Acum, in ciuda problemelor financiare, sefii Barcelonei cred ca pot face rost de banii necesari pentru Neymar, iar suma ar fi sub cea de 130 de milioane de euro de acum doi ani, asta pentru ca jucatorul mai are contract cu parizienii pana in vara lui 2022.

Tweet Barcelona PSG Neymar Transfer laporta Citeste si: