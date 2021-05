Asta nu e om! Messi e ZEU, nu e niciun dubiu. Gol superb marcat cu Valencia. Barcelona a intors meciul de la Valencia cu 3 goluri in 13 minute. Cum arata clasamentul

Barca a fost condusa dupa golul lui Gabriel Paulista din minutul 50.

A urmat apoi furtuna la poarta lui Cillessen. Messi a fost in centrul atentiei.

Leo a ratat mai intai un penalty, in minutul 57, apoi tot el a marcat dupa cateva secunde. Mingea i-a revenit in urma inca unei respingeri de pe linia portii. In minutul 63, Griezmann a adus-o pe Barca in avantaj, pentru ca tot Messi, in minutul 69, sa puncteze pentru 3-1.

A doua reusita a lui Messi a fost superba. Argentinianul a sutat minunat din lovitura libera si l-a batut pe Cillessen.



قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث الاسصطورة ميسي من فاول ???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/IN362k5eFF — FCB Media (@HerminaStandal1) May 2, 2021

In minutul 83, Carlos Soler a stabilit scorul final al meciului, 2-3.

Clasamentul din La Liga