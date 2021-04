Barcelona a pierdut acasa in fata Granadei si ramane la doua puncte in spatele lui Atletico. Pana la finalul sezonului mai sunt 5 etape.

Messi a deschis scorul in minutul 23 si Barcelona isi facea deja calcule de pe prima pozitie a clasamentului. In partea a doua, Machis a facut 1-1 in minutul 63, apoi Jorge Molina a punctat decisiv si Granada a plecat cu toate punctele de pe Camp Nou.

