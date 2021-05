Barcelona are concurenta! Englezii anunta ca Aguero ar putea ramane in Premier League, dupa ce a primit o oferta concreta de la o rivala

Contractul lui Aguero cu Manchester City expira la finalul acestui an.

Dupa ce a anuntat in mod oficial ca nu va mai continua la City din vara, Sergio Aguero nu duce lipsa de oferte, fiind dorit de mai multe formatii de top din Europa. Printre ele, cea mai vehiculata varianta a fost cea de la Barcelona, acolo unde joaca cel mai bun prieten al sau, Leo Messi, coechipier cu atacantul la nationalele de tineret ale argentinei.

Cei doi isi fac vacantele impreuna, vorbesc zilnic, dupa cum marturisea Aguero, si ar forma un atac de vis pentru catalani, greu incercati in linia ofensiva dupa plecarea lui Luis Suarez la Atletico Madrid. Pe langa spanioli, de atacant s-au mai interesat si Juventus si Inter, insa ramane de vazut daca cele doua echipe italiene vor inainta o oferta concreta pentru jucator.

O formatie supriza aparuta in ultimul moment in lupta pentru semnatura fotbalistului este Everton, echipa condusa de legendarul Carlo Ancelotti, care a avut un sezon bun in Premier League si care ar vrea ca din stagiunea urmatoare sa se lupte pentru un loc in Champions League, iar pentru asta incearca sa-l convinga pe argentinian sa li se alatur, anunta Dailystar.