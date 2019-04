Primul nume de pe lista Barcelonei a fost dezvaluit! Jucatorul de 150 de milioane pentru care se bate cu City si United

Barca insista pentru unul dintre cei mai importanti jucatori de la rivala Atletico.

Dupa ce zvonurile care anuntau trecerea lui Griezmann pe Camp Nou au scazut in intensitate, numele Barcelonei e legat acum de un alt fotbalist din echipa lui Simeone. Conform Mirror, Barca il vrea pe Saul Niguez. Nu-i va fi usor sa-l ia. Manchester City si Manchester United sunt si ele interesate. Guardiola il are si el printre cele mai importante tinte ale perioadei de transferuri din vara.

Niguez are o clauza de reziliere in valoare de 150 de milioane de euro. Pep il vede drept un inlocuitor pe termen lung pentru Fernandinho si n-ar avea nicio problema sa plateasca suma. Mijocasul de 24 de ani mai are contract cu Atletico pana in 2026. Spaniolii de la AS scriu ca Niguez e atent la informatiile care vin din piata si ca e deschis la negocieri, dupa 11 ani la Atletico.