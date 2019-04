MAN UNITED - BARCELONA 0-1 | Care este starea lui Messi dupa ce a fost umplut de sange pe Old Trafford: "N-a putut sa respire normal tot meciul!"

Leo Messi a ramas pe teren toata partida in ciuda accidentarii. Barcelona a castigat cu 1-0 cu Manchester United si e favorita la calificarea in semifinale.

Cei de la Barcelona sunt increzatori ca Leo Messi va putea juca in returul cu Manchester United de saptamana viitoare dupa accidentarea suferita in prima repriza a partidei de pe Old Trafford. Messi a incasat o lovitura de la Chris Smalling ce l-a umplut de sange pe fata. Messi a avut probleme in a respira normal pe parcursul partidei.

Messi urmeaza sa faca teste suplimentare astazi pentru a vedea daca are intradevar nasul spart. In ciuda loviturii, Messi a refuzat sa fie inlocuit: "Messi nu a fost deloc confortabil dupa acea lovitura. Trebuie sa examinam maine (joi) pentru a vedea care este starea lui. El era ok, insa avea o vanataie semnificativa.



Nu cred ca a fost ceva neregulamentar. Smalling s-a ciocnit cu el. Doctorii vor analiza maine (joi). Ma bucur ca am plecat cu un rezultat decent" a spus Ernesto Valverde dupa partida. Daca sansele sa fie pe teren la returul cu United sunt bune, prezenta la meciul cu Huesca din weekend este cu semn de intrebare.