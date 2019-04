MANCHESTER UNITED - BARCELONA, LIVE 22:00! Sferturile Champions League, cosmarul catalanilor! Barca, eliminata in ultimele 3 sezoane in aceasta faza

Urmarim si comentam impreuna MANCHESTER UNITED - BARCELONA de la 22:00 pe www.sport.ro, pe Facebook SPORT.RO si in aplicatia Sport.ro!

Manchester United - Barcelona, ora 22:00, este prima ciocnire a titanilor din sfeturile UEFA Champions League. United vine cu un moral excelent dupa ce a reusit sa o elimine pe PSG in etapa precedenta.

Eliminarea lui PSG a reprezentat o veritabila surpriza a sezonului de Champions League avand in vedere scorul din mansa tur, problemele de lot cu care se confruntau englezii, precum si obiectivul declarat al seicilor de a castigat trofeul suprem in acest an.

De partea cealalta, Barcelona are motive intemeiate sa se teama de aceasta faza a competitiei. Catalanii au fost eliminati in ultimele trei sezoane de UEFA Champions League chiar in sferturi.

Barcelona mai detine o statistica incredibila. Barca a pierdut un singur meci din ultimele 19 partide de UEFA Champions League, insa nu a mai castigat trofeul din 2015.

Echipe probabile:

Manchester United: De Gea - Young, Smalling, Lidelof, Shaw - Mc Tominay, Matic, Pogba, Lindgard - Lukaku, Rasford

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho - Messi, Suarez