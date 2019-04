MAN.UNITED - BARCELONA | Fanii lui United nu l-au iertat pe Messi! Cum au rectionat suporterii englezi cand l-au vazut plin de sange

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Messi a avut nevoie de ingrijiri medicale in prima repriza a meciului cu Manchester United.

In minutul 29, Smalling l-a lovit cu umarul si apoi cu cotul pe Messi, iar starul Barcelonei a iesit pe margine plin de sange.



In timp ce se indrepta spre banca de rezerve pentru a fi ingrijit de staff-ul medical al catalanilor, Messi a fost luat in primire de fanii lui United. Suporterii englezi i-au aratat semne obscene lui Messi si l-au ironizat strigand "Viva Ronaldo!".