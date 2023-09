Real Madrid are un mesaj important pentru fani, după dezastrul din derby-ul cu Atletico

Cele două cluburi s-au înfruntat în a șasea etapă din primul eșalon al Spaniei. Real Madrid avea cinci victorii la rând în campionat, până când Atletico a învins gruprea „blanco” cu 3-1.

După ce Carlo Ancelotti le-a comunicat reprezentanților mass-media că eșecul e greșeala sa și că-și asumă responsabilitatea pentru rezultatul negativ din derby-ul madrilen, David Alaba a avut și el de spus câte ceva.

Fundașul galacticilor le-a transmis fanilor că jocul arătat cu Atletico Madrid nu e adevărata față a lui Real și că se va lupta să revină cât mai repede la vechea evoluție.

„Toți sperăm la mai mult! Ăla nu a fost jocul nostru, nu așa joc eu. V-am lăsat de izbeliște duminică, dar vom lupta să revenim la ce e de fapt Real Madrid!”, a spus David Alaba, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

