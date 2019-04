Ce jucator a luat Barcelona! Performanta incredibila la meciului cu Juventus! De 9 ani nu s-a mai intamplat asa ceva

Frenkie De Jong a facut un meci fantastic in mansa tur a sferturilor UEFA Champions League in 1-1 cu Juventus.

Ajax spera in continuare la o calificare incredibila in semifinalele UEFA Champions League - dupa ce a eliminat-o pe castigatoarea ultimelor 3 editii, Real Madrid, in optimi, Ajax a facut 1-1 cu Juventus pe propriul teren. Desi golul lui Cristiano Ronaldo a fost unul dintre subiectele cele mai comentate dupa partida, evolutia lui Frenkie de Jong a atras si ea atentia.

Mijlocasul pe care Barcelona plateste 75 de milioane de euro a atins mingea de nu mai putin de 117 ori in meciul cu Juventus, fiind cel mai tanar jucator care reuseste acest lucru in Champions League de la Sergio Busquets in duelul cu Inter Milano din urma cu 9 ani!

De Jong a avut procentaj 100% la incercarile de dribling, a reusit 90 de pase pe parcursul meciului cu un succes de 92%, a reusit 3 interceptii si a blocat 3 suturi!