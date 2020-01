Primul jucator care PLEACA de la Barcelona in 2020! Totul e rezolvat, mai lipseste doar anuntul oficial

Barcelona se desparte de primul jucator in acest an.

Barcelona se desparte de Jean-Clair Todibo. Tanarul fundas va fi imprumutat la Schalke 04, in Bundesliga, fara optiune de cumparare.

Todibo are 19 ani, 1.89 inaltime si evolueaza pe postul de fundas central. Fotbalistul a jucat in acest sezon pentru Barcelona 2 meciuri in La Liga si unul in Champions League. Fundasul a fost titular in ultima partida din grupele Champions League ale actualei editii, in care Barcelona s-a impus in fata lui Inter cu 2-1. Todibo este vazut de catalani ca fiind unul din cei mai promitatori jucatori si i-au pus o clauza de reziliera de 150 de milioane de euro!

Fundasul a mai fost dorit in aceasta iarna si de AC Milan.