Pierdere COLOSALA pentru Barcelona! Un titular INDISCUTABIL va trece prin sala de operatie

Barcelona a anuntat ca a pierdut un jucator important din lot.

Catalanii au anuntat pe contul oficial ca Luis Suarez va trece prin sala de operatie, duminica. Uruguayanul sufera de o leziune la meniscul extern de la genunchiul drept si urmeaza a fi operat.

Atacantul s-a accidentat in semifinala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid, pe care catalanii au pierdut-o cu 2-3. Barcelona a informat ca imediat ce operatia va fi incheiata, va emite un nou comunicat medical, in care vor lamuri cat timp va sta in afara terenului.

Dupa cum scrie Mundo Deportivo, Suarez ar putea lipsi intre 4 si 6 saptamani. In cazul in care ar sta 4 saptamani pe banca, atacantul ar putea reveni pe 12 feburarie, intr-o semifinala ipotetica a Cupei Regelui. Daca va lipsi 6 saptamani, Suarez nu va fi disponibil pentru meciul tur cu Napoli din optimile Champions League, de pe 25 februarie.