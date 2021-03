Fotbalistul care nu mai vrea sa auda de Barcelona dupa ce a jucat 5 meciuri in 2 ani! "Fara sa te mint, chiar nu ma intereseaza de ei!"

Barcelona poate fi si un cosmar pentru jucatorii care nu reusesc sa se impuna in echipa.

Jean Clair Todibo este si el unul dintre aceste cazuri, iar fundasul francez nu stia cum sa plece cat mai repede de la club. El a fost mai mult imprumutat de cand a semnat cu Barca. Acum, Todibo se afla sub comanda la Adrian Ursea la Nice si isi doreste sa ramana definitiv la echipa din Franta.

"Nu stiu daca s-a rezolvat (transferul definitiv de la Barcelona la Nice), dar este o ambitie a mea. Asa ca eu sper cu tarie ca se va intampla. Prestatiile mele individuale vor determina daca voi ramane aici sau nu. Nimic nu este facut.

Fara sa te mint, chiar nu ma intereseaza ce se intampla la Barcelona. Din cand in cand ma mai uit atunci cand evolueaza colegii mei Ousmane Dembele, Clement Lenglet sau Samuel Umtiti. Ma uit doar pentru ca ei imi sunt prieteni.

Dar in afara de asta, nu urmaresc neaparat. Ma concentrez la Nice, ceea ce este cel mai important pentru mine. Cu ce ma ajuta sa visez la defensiva Barcelonei cand eu joc in weekend cu Rennes sau Nimes?

Cel mai important este sa ma concentrez pe meciurile acestea. Sunt meciuri care vor aduce puncte pentru Nice. Acum eu sunt jucatorul lui Nice, nu al Barcelonei", a spus Todibo, potrivit Getfootballnewsfrance.

Todibo sustine ca Barcelona ca si-a batut joc de el, deoarece nu i-a acordat mai multe sanse. Cand a fost intrebat daca poate echipa lui Koeman sa intoarca rezultatul de pe Cam Nou cu PSG, fundasul a devenit sarcastic.

"Sincer, asta chiar nu ma intereseaza deloc. Sper ca ei sa faca o remontada. Daca o fac sau nu, nu e problema mea, daca intelegi ce vreau sa spun", a precizat Todibo.

Jean Clair Todibo s-a transferat la 19 ani de la Toulouse la Barcelona, pentru doar un milion de euro. Dupa un an an a fost imprumutat la Schalke, dupa a revenit la Barca in vara lui 2020. In luna noiembrie a aceluiasi an, a fost imprumutat din nou, de data aceasta la Benfica.

In ianuarie 2021 s-a intors la echipa catalana, dar dupa o luna fost cedat la Nice, echipa antrenata de Adrian Ursea. Din acel moment, a jucat 6 meciuri oficiale si a devenit titular.